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Peddapalli: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఓటర్ల గణన ఫారాలు పూర్తి చేయాలి.. తహసీల్దార్

Peddapalli: కాల్వ శ్రీరాంపూర్‌లో ఓటర్ల గణన ఫారాలు పూర్తి చేయాలని తహసీల్దార్ రాముడు హెచ్చరిక. ప్రతి పంచాయతీలో హెల్ప్ డెస్క్‌లు ఏర్పాటు, మీసేవలో ఉచిత నమోదు.

Srimanthula Kondal, Peddapalli
Published on: 11 July 2026 5:43 PM IST
Peddapalli
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Peddapalli: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఓటర్ల గణన ఫారాలు పూర్తి చేయాలి.. తహసీల్దార్

పెద్దపల్లి: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలంలోని అర్హులైన ఓటర్లందరూ తమ ఓటర్ల గణన ఫారాలను వెంటనే పూర్తి చేసి సంబంధిత అధికారులకు అందజేయాలని, లేనిపక్షంలో ఓటరు జాబితా నుండి పేర్లు తొలగించబడతాయని శ్రీరాంపూర్ తహసీల్దార్ రాముడు హెచ్చరించారు.​

పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆదేశాల మేరకు మండలంలోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఓటర్ల గణన ఫారాలను నింపడానికి ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాలను (హెల్ప్ డెస్క్) ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

గ్రామాల్లో ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్‌లు:

ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించేందుకు, ఫారాలను పూర్తి చేయించేందుకు ప్రతి పంచాయతీ కార్యాలయంలో గ్రామ పరిపాలన అధికారి (VRO), పంచాయతీ కార్యదర్శి, కారోబార్, మరియు వీఓఏ (VOA) లు అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఓటర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని గణన ఫారాలను నింపి వెంటనే బీఎల్ఓ (BLO) లకు సమర్పించాలన్నారు.

​మీసేవలో ఉచితంగా ఆన్‌లైన్ నమోదు:

సహాయ కేంద్రాలతో పాటు ఓటర్లు తమ సమీపంలోని మీసేవ (MeeSeva) కేంద్రాలను సందర్శించి కూడా ఈ గణన ఫారాలను పూర్తిగా ఉచితంగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా నింపుకోవచ్చని తహసీల్దార్ తెలిపారు. ఇంటింటికీ వచ్చే బీఎల్ఓలకు ఓటర్లు పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఫారాలను అందించి ఎన్నికల విధులకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని ఆయన కోరారు.

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Srimanthula Kondal, Peddapalli

Srimanthula Kondal, Peddapalli

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