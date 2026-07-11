Peddapalli: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఓటర్ల గణన ఫారాలు పూర్తి చేయాలి.. తహసీల్దార్
Peddapalli: కాల్వ శ్రీరాంపూర్లో ఓటర్ల గణన ఫారాలు పూర్తి చేయాలని తహసీల్దార్ రాముడు హెచ్చరిక. ప్రతి పంచాయతీలో హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు, మీసేవలో ఉచిత నమోదు.
పెద్దపల్లి: కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలంలోని అర్హులైన ఓటర్లందరూ తమ ఓటర్ల గణన ఫారాలను వెంటనే పూర్తి చేసి సంబంధిత అధికారులకు అందజేయాలని, లేనిపక్షంలో ఓటరు జాబితా నుండి పేర్లు తొలగించబడతాయని శ్రీరాంపూర్ తహసీల్దార్ రాముడు హెచ్చరించారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆదేశాల మేరకు మండలంలోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఓటర్ల గణన ఫారాలను నింపడానికి ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాలను (హెల్ప్ డెస్క్) ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
గ్రామాల్లో ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లు:
ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించేందుకు, ఫారాలను పూర్తి చేయించేందుకు ప్రతి పంచాయతీ కార్యాలయంలో గ్రామ పరిపాలన అధికారి (VRO), పంచాయతీ కార్యదర్శి, కారోబార్, మరియు వీఓఏ (VOA) లు అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఓటర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని గణన ఫారాలను నింపి వెంటనే బీఎల్ఓ (BLO) లకు సమర్పించాలన్నారు.
మీసేవలో ఉచితంగా ఆన్లైన్ నమోదు:
సహాయ కేంద్రాలతో పాటు ఓటర్లు తమ సమీపంలోని మీసేవ (MeeSeva) కేంద్రాలను సందర్శించి కూడా ఈ గణన ఫారాలను పూర్తిగా ఉచితంగా ఆన్లైన్ ద్వారా నింపుకోవచ్చని తహసీల్దార్ తెలిపారు. ఇంటింటికీ వచ్చే బీఎల్ఓలకు ఓటర్లు పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఫారాలను అందించి ఎన్నికల విధులకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని ఆయన కోరారు.