Sircilla: ఎస్డీఆర్ఎఫ్ పరికరాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సర్దాపూర్ 17వ బెటాలియన్లో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆధునిక విపత్తు రక్షణ పరికరాలను కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో విపత్తు నిర్వహణపై అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. సిరిసిల్ల మున్సిపల్ పరిధిలోని సర్దాపూర్ 17వ బెటాలియన్లో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో విపత్తులు, వరదల సమయంలో వినియోగించే ఆధునిక యంత్రాలు, పరికరాల ప్రదర్శన నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్, జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై పరికరాలను పరిశీలించారు. బాధితులను గుర్తించే కెమెరాలు, రిమోట్ కంట్రోల్ లైఫ్ బోయ్, హైడ్రాలిక్ స్పైడర్ కట్టర్, లిఫ్టింగ్ బ్యాగ్స్, లైట్ మాస్ట్ తదితర రక్షణ పరికరాల పనితీరును అధికారులు వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్.. జిల్లాలోని రిజర్వాయర్ల కారణంగా వర్షాకాలంలో వరదల ముప్పు ఉండే అవకాశమున్నందున రెవెన్యూ, పోలీస్, ఫైర్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. విపత్తుల సమయంలో ప్రతి నిమిషం కీలకమని, ఎప్పుడైనా సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే కూడా అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి, మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తూ అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.
కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ గడ్డం నగేష్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.