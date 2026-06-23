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Veernapalli: వీర్నపల్లి కేజీబీవీలో కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆకస్మిక తనిఖీ!

Veernapalli: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ వీర్నపల్లి మండల కేంద్రంలోని కేజీబీవీని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 23 Jun 2026 4:48 PM IST
Veernapalli
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Veernapalli: వీర్నపల్లి కేజీబీవీలో కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆకస్మిక తనిఖీ!

వీర్నపల్లి: విద్యార్థుల విద్య, ఆరోగ్యం, సంక్షేమంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ సూచించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లి కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించి పలు అంశాలను పరిశీలించారు.

వీర్నపల్లి మండల కేంద్రంలోని కేజీబీవీని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ముందుగా ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థుల హాజరు రిజిస్టర్లను తనిఖీ చేశారు. అనంతరం పాఠశాల కిచెన్‌ను పరిశీలించి బియ్యం నాణ్యతతో పాటు మెనూ ప్రకారం ఆహార పదార్థాల తయారీ జరుగుతున్న తీరును పరిశీలించారు.

స్టోర్‌రూమ్‌లో నిల్వ ఉంచిన పప్పులు, నూనె, నెయ్యి తదితర సరుకుల నాణ్యత, గడువు తేదీలను తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్.. ఆహార పదార్థాల భద్రత, పరిశుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు ప్రతిరోజూ మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్.. ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని, అందరూ క్రమం తప్పకుండా తరగతులకు హాజరయ్యేలా చూడాలని సూచించారు. విద్యార్థులు లక్ష్యంతో చదువుకొని మంచి ఫలితాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ తనిఖీలో మండల ప్రత్యేక అధికారి క్రాంతి, తహసీల్దార్ నారాయణ రెడ్డి, సర్పంచ్ జ్యోత్స్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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