Home తెలంగాణకరీంనగర్Sircilla: జాతీయ పారా తైక్వాండోలో మెరిసిన బుక్య సక్కుబాయి

Sircilla: జాతీయ పారా తైక్వాండోలో మెరిసిన బుక్య సక్కుబాయి

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన గిరిజన క్రీడాకారిణి బుక్య జాతీయ స్థాయి పారా తైక్వాండో ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించి అద్భుత ప్రతిభ చాటారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 15 July 2026 10:11 AM IST
Sircilla
X

Sircilla: జాతీయ పారా తైక్వాండోలో మెరిసిన బుక్య సక్కుబాయి

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లి మండలం గర్జనపల్లి గ్రామంలోని బంగిరెడ్డి తండాకు చెందిన బుక్య సక్కుబాయిని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ అభినందించి ఘనంగా సన్మానించారు.

మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని పుణేలోని శ్రీ శివ ఛత్రపతి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, మహాలుంగేలో జూలై 10, 11 తేదీల్లో నిర్వహించిన 5వ ఇండియా తైక్వాండో ఓపెన్ పారా జాతీయ ఛాంపియన్‌షిప్–2026–27లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన సక్కుబాయి, పారా పూంసే P72 స్పోర్ట్స్ క్లాస్ విభాగంలో కాంస్య పతకం సాధించారు.

ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆమెను అభినందిస్తూ, భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరిన్ని విజయాలు సాధించి తెలంగాణతో పాటు భారతదేశానికి మరిన్ని పతకాలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా యువజన క్రీడల శాఖ అధికారి రాందాస్ పాల్గొన్నారు.

Rajanna SircillaCollector Garima AgrawalBukya Sakku BaiVeernapalli
KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X