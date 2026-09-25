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Sircilla: సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేయండి: కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్!

Sircilla: ఈ నెల 30న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పర్యటన నేపథ్యంలో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ అధికారులను ఆదేశించారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 25 Sept 2026 5:32 PM IST
Sircilla
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Sircilla: సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేయండి: కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్!

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సిరిసిల్ల: ఈ నెల 30న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లపై శుక్రవారం జిల్లా సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయంలో కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్, ఎస్పీ మహేష్ బి. గితె, అదనపు కలెక్టర్ గడ్డం నగేష్, వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు సిరిసిల్ల రగుడు బైపాస్ రోడ్డు వద్ద ఉన్న మైదానంలో బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. సీఎం పర్యటనకు సంబంధించి అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయాలని సూచించారు. సభా ప్రాంగణం, ఇతర ప్రాంతాల్లో అవసరమైన ఏర్పాట్లను ముందస్తుగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.

పోలీస్ అధికారులు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, బందోబస్తు, భద్రతా చర్యలను పకడ్బందీగా ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. సీఎం పర్యటన విజయవంతంగా జరిగేలా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.

సమావేశంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి జయశ్రీ, సిరిసిల్ల ఆర్డీవో శ్రీధర్ బాబు, వేములవాడ ఆర్డీవో కేఎస్‌బీ కుమారి, ప్రొబేషనరీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నిఖితతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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