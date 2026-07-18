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Sircilla: నీటి లభ్యత చూసుకునే వరి నాట్లు వేయండి: వ్యవసాయ అధికారి!

Sircilla: ల్నినో ప్రభావం, తక్కువ వర్షపాతం పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి అవగాహన కల్పించారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 18 July 2026 5:32 PM IST
Sircilla
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Sircilla: నీటి లభ్యత చూసుకునే వరి నాట్లు వేయండి: వ్యవసాయ అధికారి!

సిరిసిల్ల: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చిన్న బోనాల గ్రామంలో రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి భక్తు రాజ్‌కుమార్ రైతులతో సమావేశమై, నీటి లభ్యతను అంచనా వేసుకుని మాత్రమే వరి నాట్లు వేయాలని సూచించారు. అలాగే తక్కువ నీటితో సాగు చేయగల పెసర, కంది, నూనె గింజలు, ఆయిల్ పామ్, మొక్కజొన్న, కూరగాయల వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయడం ద్వారా నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చని వివరించారు.

వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల ఎంపిక చేసుకోవడం వల్ల రైతులు మెరుగైన దిగుబడులు సాధించడంతో పాటు ఆర్థిక నష్టాలను కూడా నివారించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. రైతులు వ్యవసాయ శాఖ సూచనలు పాటించి శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో సాగు చేపట్టాలని కోరారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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