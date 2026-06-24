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Thangallapalli: చీర్లవంచలో అరుణోదయ మహిళా సమాఖ్య భవనానికి భూమిపూజ

Thangallapalli: చీర్లవంచ గ్రామంలో అరుణోదయ మహిళా సమాఖ్య నూతన భవన నిర్మాణానికి రూ. 10 లక్షల ఉపాధి హామీ నిధులతో భూమిపూజ ఘనంగా నిర్వహించారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 24 Jun 2026 1:46 PM IST
Thangallapalli
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Thangallapalli: చీర్లవంచలో అరుణోదయ మహిళా సమాఖ్య భవనానికి భూమిపూజ

Thangallapalli: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం చీర్లవంచ గ్రామంలో అరుణోదయ మహిళా సమాఖ్య భవన నిర్మాణానికి భూమిపూజ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎంజీఎన్‌ఆర్‌ఈజీఎస్ నిధుల నుంచి రూ.10 లక్షలు మంజూరు కాగా నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు.

మార్కెట్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు నేరల్ల నర్సింగం గౌడ్, గ్రామ సర్పంచ్ వేల్పుల రేణుక రాజు, మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్ టోనీ చేతుల మీదుగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భవన నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా మహిళా సమాఖ్య సభ్యులు మాట్లాడుతూ భవన నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసిన ప్రజా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భవనం నిర్మాణం పూర్తయితే మహిళా సంఘాల సమావేశాలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మండల నాయకులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, ఉపసర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు, మహిళా సమాఖ్య సభ్యులు, గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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