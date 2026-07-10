Sircilla: రెండు కార్లకు నిప్పంటించిన దుండగులు, వాహనాలు పూర్తిగా దగ్ధం
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లిలో అర్థరాత్రి దారుణం. పాత గ్రామపంచాయతీ సమీపంలో పార్క్ చేసిన రెండు కార్లకు నిప్పంటించిన దుండగులు.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లి మండల కేంద్రంలో అర్థరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రెండు కార్లకు నిప్పు పెట్టిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో రెండు వాహనాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.
వీర్నపల్లి మండల కేంద్రంలోని పాత గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయం ముందు రేకుల షెడ్ కింద పార్క్ చేసిన గడ్డం దేవయ్యకు చెందిన కారు, అలాగే రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన తౌట్కు చెందిన కారును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అర్థరాత్రి నిప్పంటించారు.
మంటలను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించి మంటలను ఆర్పివేశారు. అయితే అప్పటికే రెండు కార్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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