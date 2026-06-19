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Jammikunta: మున్సిపల్ కార్మికుల దీక్షకు బీఎస్పీ సంఘీభావం!

Jammikunta: జమ్మికుంటలో మున్సిపల్ కార్మికుల రిలే నిరాహార దీక్షలకు సంఘీభావం ప్రకటించిన బీఎస్పీ (BSP) నేతలు. కనీస వేతనం రూ.26 వేలకు పెంచాలని డిమాండ్.

GANESH, JAMMIKUNTA
Published on: 19 Jun 2026 5:18 PM IST
Jammikunta
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Jammikunta: మున్సిపల్ కార్మికుల దీక్షకు బీఎస్పీ సంఘీభావం!

Jammikunta: కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలో రెండు రోజులుగా రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా చేపడుతున్న మున్సిపల్ కార్మికుల డిమాండ్ ల కోసం రిలే నిరాహార దీక్షకు సంఘీభావంగా బీఎస్పీ హుజురాబాద్ అసెంబ్లీ నాయకులు దీక్షలో పాల్గొన్నారు.

బీఎస్పీ హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ ఇంచార్జీ డాక్టర్ అంబాల ప్రభాకర్ (ప్రభు) మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్ లు 16 ,600 రూపాయలు ఉన్న నెల సరి జీతాన్ని కనీసం 26, 000 రూపాయలకు పెంచాలని, ఔట్ సోర్సింగ్ కార్మికులను రెగ్యులర్ చేయాలి,కార్మికులు ఎవరైనా దురదృష్టవశాత్తు మరణిచేస్తే దహన సంస్కారాలకు 30 వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని, మున్సిపల్ ప్రతి కార్మికునికి డబుల్ బెడ్ రూం/ ఇందిరమ్మ ఇండ్లను మంజూరు చేయాలని, సానిటరీ కార్మికులకు రక్షణ వస్తువులు ఇవ్వాలని,

కార్మికులకు 8 గంటలు మాత్రమే పని కుదించాలని డిమాండ్ చేశారు. వారి డిమాండ్లను నెరవేర్చని ఎడల బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ) ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు చేపడతామని డిమాండ్ చేస్తారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బీఎస్పీ సీనియర్ నాయకులు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కంటెస్టెంట్ అభ్యర్థి మారపల్లి మొగిలయ్య, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి గరిగే చంద్రయ్య (విశ్రాంతి ఉపాధ్యాయులు), జమ్మికుంట టౌన్ అధ్యక్షులు కోరే రంజిత్, జమ్మికుంట పట్టణ అధ్యక్షులు మొలుగూరి శ్రీనివాస్, హుజూరాబాద్ నియోజక వర్గ మీడియా, సోషల్ మీడియా ఇంచార్జీ మంద జగన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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GANESH, JAMMIKUNTA

GANESH, JAMMIKUNTA

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