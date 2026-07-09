vemulawada: ఆధునిక టెక్నాలజీతో భూముల రీ సర్వే ప్రభుత్వం!
vemulawada: భూముల రీ సర్వే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది తొలి దశలో ప్రతి జిల్లాలో 70 గ్రామాలను ఎంపిక చేశారు డీజీపీఎస్ జీఐఎస్ సాంకేతికతతో భూధార్ నంబర్లు కేటాయిస్తారు
వేములవాడ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న భూముల రీ సర్వేను ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి డీఎస్ లోకేష్ కుమార్ ఆదేశించారు. భూముల రీ సర్వే, నక్ష సర్వే, రెవెన్యూ, సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాలకు స్థలాల కేటాయింపుపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో గురువారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్, అదనపు కలెక్టర్ గడ్డం నగేష్ పాల్గొన్నారు.
మొదటి దశలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలో 70 గ్రామాల్లో రీ సర్వే చేపట్టనున్నట్లు కార్యదర్శి తెలిపారు. డీజీపీఎస్ (DGPS), రోవర్స్, జీఐఎస్ (GIS) వంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలతో సర్వే నిర్వహించి ప్రతి భూమికి స్పష్టమైన యాజమాన్య హక్కులు నిర్ధారించడంతో పాటు ప్రత్యేక భూధార్ యూనిక్ నంబర్ కేటాయించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
రీ సర్వే ప్రారంభానికి ముందు గ్రామసభలు నిర్వహించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని, సర్వేయర్లు, రెవెన్యూ సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చిన అనంతరం పనులు ప్రారంభించాలని సూచించారు. భూ భారతి దరఖాస్తులను జాప్యం లేకుండా పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో కొత్త రెవెన్యూ, సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి స్థలాలు గుర్తించాలని, వేములవాడ నక్ష సర్వేను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. రీ సర్వేకు అవసరమైన సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచి ప్రణాళిక ప్రకారం పనులు పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.