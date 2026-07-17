Sircilla: కేంద్ర నిధులు జీతాలు, కరెంట్ బిల్లులకు మళ్లిస్తారా!
Sircilla: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను మళ్లించడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్ర విమర్శలు. రూ.105 కోట్లతో కార్గిల్ చెరువు పనులకు శంకుస్థాపన.
Sircilla: 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను అభివృద్ధి పనులకు కాకుండా జీతాలు, కరెంట్ బిల్లులకు మళ్లించడం దుర్మార్గమని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సిరిసిల్లలో రూ.105 కోట్ల కార్గిల్ చెరువు పునరుద్ధరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సిరిసిల్ల పర్యటనలో భాగంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అమృత్-2 పథకం కింద రూ.105 కోట్లతో చేపట్టనున్న కార్గిల్ చెరువు పునరుద్ధరణ, సుందరీకరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం కార్గిల్ యుద్ధ స్మారకాన్ని సందర్శించి అమర జవాన్లకు నివాళులర్పించారు.
మీడియాతో మాట్లాడిన బండి సంజయ్.. గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం విడుదల చేస్తున్న 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీతాలు, కరెంట్ బిల్లులకు మళ్లించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని అన్నారు. ప్రభుత్వం తన వైఖరి మార్చుకోకపోతే కేంద్రానికి లేఖ రాస్తానని, అవసరమైతే కేంద్ర నిధులను నేరుగా గ్రామ పంచాయతీల ఖాతాల్లో జమ చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని హెచ్చరించారు.
అమృత్ పథకం పనులు నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన ఆయన, లేకపోతే కేంద్ర నిధులు వెనక్కి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందన్నారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులే కీలకమని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంపై చేస్తున్న విమర్శలు అవాస్తవమని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర నిధుల వినియోగం, అమృత్ పనులపై బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.