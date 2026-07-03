Karimnagar: కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ డ్రామాలు బిగ్ బాస్ షో లాంటివి.. బండి సంజయ్
Karimnagar: కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల డ్రామాలు బిగ్ బాస్ షోలా ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు.
కరీంనగర్: కాంగ్రెస్, బిఆర్ఎస్ పార్టీ డ్రామాలు బిగ్ షోను తలపిస్తుందని కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అన్నారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ మీడియా కవరేజీ కోసం రెండు పార్టీలు పడుతున్న తంటాలను చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారని అన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ రెండూ అవినీతి పార్టీలే ఆ రెండు పార్టీలను తెలంగాణ ప్రజలు ఎలిమినేషన్ చేయబోతున్నారని చెప్పారు.
తెలంగాణలోనూ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలని జనం కోరుకుంటున్నారు, బీఆర్ఎస్ పాలనలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడ్డారని రేవంత్ రెడ్డి పదేపదే చెప్పారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు పాల్పడ్డారని పదేపదే చెప్పారు, అయినా ఇంతవరకు చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. గత ఎన్నికలకు ముందు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు తమ ప్రత్యర్ధులను వేధించడానికి వాళ్ల ఫోన్ నెంబర్లను కూడా ట్యాపింగ్ చేయించారు.
అయినా ఈ కేసు విచారణను ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తారు? బాద్యులను ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు జాప్యం వెనుక కారణాలేమిటి, తెలంగాణలో బీజేపీ బలోపేతం అవుతుందని కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ భయపడుతున్నాయని తెలిపారు. బీజేపీని అడ్డుకోవడానికి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కలిసి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని డ్రామాలాడుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పాలనలో కాంగ్రెస్ కు ఏ ఉప ఎన్నికల్లోనూ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ డిపాజిట్లు రాలేదు,
ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది, యూసీఎఫ్ నిధులపై మంత్రి పొన్నం చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన అవగాహన రాహిత్యానికి నిదర్శనం అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 17 ప్రాజెక్టులకు మాత్రమే యూసీఎఫ్ ఫండ్ ఇస్తే.కరీంనగర్ ఉందనే విషయం మర్చిపోతే ఎలా?యూసీఎఫ్ స్కీం కేంద్రానిదే కదా చిత్తశుద్ధి ఉంటే... కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ అభివ్రుద్దికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులెందుకు ఇవ్వడం లేదని ధ్వజమెత్తారు.
వీబీజీ రామ్ జీపై కోర్టులో కేసు వేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం దుర్మార్గం, ఈ స్కీం అమలైతే కేంద్రానికి పేరొస్తుందనే భయంతోనే అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ కోసం దేశవ్యాప్తంగా రూ.8 లక్షల కోట్లకుపైగా ఖర్చు చేశాం, తెలంగాణలోనూ రూ.39 వేల కోట్లు ఖర్చు అయిందన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా ఆస్తుల స్రుష్టి సరిగా జరడం లేదు, వీబీజీ రామ్ జీ స్కీం ద్వారా ఆస్తులను స్రుష్టించబోతున్నాం
కూలీలకు కచ్చితంగా 125 రోజులు పని కల్పించబోతున్నాం అని తెలిపారు. ఒకవేళ పని కల్పించకపోతే 15 రోజుల్లోనే వేతనం అందించాలని రూల్స్ లో చేర్చాం, ఇంత మంచి స్కీంను విమర్శించడం బాధాకరం, ఈ స్కీంతో రాష్ట్రంపై భారం పడుతుందని భావిస్తే ప్రధానిని కలిసి మాట్లాడాలి కదా అని సూచించారు.