Karimnagar: ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ!
Karimnagar: కరీంనగర్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి మరియు పలువురు నేతలు.
Karimnagar: కరీంనగర్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంగణంలో డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ వాకిటి శ్రీహరి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు మేడిపల్లి సత్యం, కవంపల్లి సత్యనారాయణ, మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆరేపల్లి మోహన్, జిల్లా కలెక్టర్, కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్, అదనపు కలెక్టర్లు, ఆర్టీసీ అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఏర్పాటుచేసిన సభా ప్రాంగణంలో మంత్రిలు మాట్లాడుతూ కరీంనగర్ బస్టాండుకు 13 సంవత్సరముల క్రితం అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని ప్రతిపాదన చేసి ఇప్పుడు ఆకల నెరవేరిందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు.
ఈరోజు కరీంనగర్ బస్టాండ్ ఆవరణలో ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మంత్రి వాకటి శ్రీహరి తెలిపారు. ప్రపంచ మేధావి రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం చాలా గొప్ప విషయమని ఎమ్మెల్యేలు మేడిపల్లి సత్యం కవంపల్లి సత్యనారాయణ అన్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులు మాట్లాడుతూ బస్సులో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా ఇక్కట్టు తీసుకుంటామని సూటు వేసుకున్న వారికి ఒక విధం డబ్బులు లేని వారికి ఒక విధమైన టికెట్టు తీసుకోదని బస్సులో ఇంత సమాంతర సమన్యాయం భారత రాజ్యాంగం వల్లనే సాధ్యమైంది అన్నారు.
రాజ్యాంగం కల్పించి రూపకల్పన చేసిన డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం, కరీంనగర్ బస్టాండుకు నామకరణం చేయడం అందరికీ గర్వకారణం అని మాజీ ఎమ్మెల్యే కవంపల్లి సత్యనారాయణ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు సిబ్బంది ప్రజలు ప్రయాణికులు పాల్గొన్నారు.
అనంతరం మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టరేట్ వెళ్లే దారిలో ఏర్పాటు చేసిన చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. భూమి కోసం భుక్తి కోసం రజాకర్లపై తిరుగుబాటు చేసిన చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తి నేటి సమాజానికి ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు కవంపల్లి సత్యనారాయణ, మేడిపల్లి సత్యం, జిల్లా కలెక్టర్, కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్, అదనపు కలెక్టర్లు, ప్రజలు కుల సంఘ పెద్దలు పాల్గొన్నారు.