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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో ఏబీవీపీ పాఠశాలల బంద్.. బడి గంట మోగించి నిరసన!

Karimnagar: ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, సంక్షేమ హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏబీవీపీ పిలుపునిచ్చిన స్కూళ్ల బంద్ కరీంనగర్‌లో విజయవంతమైంది.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 23 Jun 2026 2:28 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో ఏబీవీపీ పాఠశాలల బంద్.. బడి గంట మోగించి నిరసన!

కరీంనగర్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలలో మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏబీవీపీ నేడు పాఠశాలల బంద్కు పిలుపునిచ్చింది.కరీంనగర్ లోని ఓల్డ్ మల్టీపర్పస్ హైస్కూల్ చేరుకున్న ఏబీవీపీ విద్యార్థులు బడి గంట మొగించి పిల్లలను బయటకి పంపించారు.

నేడు అన్ని ప్రైవేటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బంద్కు పిలుపునివ్వడంతో విద్యార్థులను ఇంటికి పంపిస్తున్నట్లు ఏబీవీపీ విద్యార్థులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కన్వీనర్ విష్ణు మాట్లాడుతూ సంక్షేమ హాస్టళ్లకు పక్కా భవనాలు నిర్మించాలని, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల ఆగడాలను అరికట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 23 వేల పాఠశాలలను మూసివేసి కుట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వస్తువులు మెరుగుపరుస్తూ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్ కు పక్కా భవనం నిర్మించి గురుకులల్లో బస్సులను మరింత నాణ్యవంతమైన వసతి అందించాలని వారు తెలిపారు.

అలాగే పాఠశాలల్లో ఉదయం టిఫిన్ పెట్టడం త్వరితగతిన ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. అలాగే ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఫీజులను వసూలు చేస్తూ పాఠశాల కేంద్రంగా పాఠ్యపుస్తకాలను అమ్ముతున్న విద్యా సంస్థల మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

NEP2020 ని తక్షణమే అమలు చేయాలని, లేనియెడల రాబోవు రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల పరిష్కారం కోసం ఉద్యమాలను చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర కార్యదర్శి యోగేష్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఆకాష్ విగ్నేష్ సాయిరాజ్, నిశాంత్, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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