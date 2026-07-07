Jammikunta: రూ. 26 వేల విలువైన వెండి తొడుగును అలంకరించిన అర్చకులు!
Jammikunta: పట్టణం పద్మశాలి వీధిలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి రంగు సంపత్ దంపతులు 200 గ్రాముల వెండి గద తొడుగును బహుకరించారు.
జమ్మికుంట: పట్టణంలో పద్మశాలి వీధిలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలోని స్వామి వారి విగ్రహానికి 200 గ్రాముల వెండి గద తొడుగును జమ్మికుంటకు చెందిన దాత రంగు సంపత్ - దేవేంద్ర దంపతులు బహుకరించారు.
సుమారు 26 వేల రూపాయల విలువచేసే గద తొడుగును ఆలయ అర్చకులు హరి కృష్ణమాచార్యులు స్వామివారికి అలంకరింపజేశారు. దాతలతో పాటు భక్తులు కేదారేశ్వర్,వెంకన్న, రమేష్, శ్రీనివాస్. ప్రభాకర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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