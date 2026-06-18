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Malyala: ఫ్రై సెంటర్‌లో దొరికిన ప్రభుత్వ ఒరిజినల్ పహానీ బుక్!

Malyala: జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలలో ఘోరం. ఒక ఫ్రై సెంటర్‌లో 1984-85 నాటి ప్రభుత్వ ఒరిజినల్ పహానీ రికార్డు లభ్యమైంది.

N. Madhusudan Reddy, Karimnagar
Published on: 18 Jun 2026 4:30 PM IST
Malyala
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Malyala: ఫ్రై సెంటర్‌లో దొరికిన ప్రభుత్వ ఒరిజినల్ పహానీ బుక్!

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మల్యాల: జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండల కేంద్రంలో ఓ ఫ్రై సెంటర్‌లో 1984-85 సంవత్సరానికి చెందిన ఒరిజినల్ పహాని బుక్ లభించిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ప్రభుత్వ భూ రికార్డులకు సంబంధించిన కీలక పత్రం కార్యాలయం వెలుపల కనిపించడంతో రెవెన్యూ శాఖ పనితీరుపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

ఈ ఘటనపై స్పందించిన మల్యాల తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్, విషయం తెలిసిన వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సైకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

పహాని బుక్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి బయటకు ఎలా వెళ్లింది, ఎవరెవరి నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది అనే అంశాలపై విచారణ జరపాలని కోరినట్లు ఆయన చెప్పారు. తహసీల్దార్ ఆదేశాల మేరకు ఆర్ఐ రాణి సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పహాని బుక్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ప్రభుత్వ భూ రికార్డుల భద్రత అత్యంత కీలకమైన అంశమని, ఈ ఘటనలో ఎవరైనా బాధ్యులుగా తేలితే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనుకాడబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రెవెన్యూ మరియు పోలీసు శాఖలు ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టనున్నాయి.

ఈ ఘటన మల్యాల మండలంతో పాటు జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. వాస్తవాలు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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N. Madhusudan Reddy, Karimnagar

N. Madhusudan Reddy, Karimnagar

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