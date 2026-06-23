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Gokavaram: గోకవరం సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. బస్సును ఢీకొన్న బైక్, యువకుడు మృతి!

Gokavaram: గోకవరం సమీపంలో విషాదం. ఆర్టీసీ బస్సును ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొనడంతో యువకుడు మృతి.

PRASANNA, RAMACHANDRAPURAM
Published on: 23 Jun 2026 12:25 PM IST
Gokavaram
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Gokavaram: గోకవరం సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం.. బస్సును ఢీకొన్న బైక్, యువకుడు మృతి!

Gokavaram: దేవీపట్నం నుండి పాతకోట వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఫజుల్లాబాద్ గ్రామ సమీపంలోని చెరువు గట్టు వద్ద ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనం పై వెళ్తున్న యువకుడుకి తీవ్ర గాయాలు అవ్వడంతో గోకవరం ప్రభుత్వాసుపత్రి తరలిస్తూ ఉండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు.

గోకవరం నుండి ఇందుకూరుపేట వైపు వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనం బస్సును తప్పించబోయి అదుపుతప్పి బస్సును ఢీకొని ప్రమాదానానికి గురి అయింది దేవీపట్నం ఎస్సై షరీఫ్ తెలిపారు.

ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన యువకుడి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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PRASANNA, RAMACHANDRAPURAM

PRASANNA, RAMACHANDRAPURAM

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