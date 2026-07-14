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Kakinada: గేట్‌వే పోర్ట్ పేరు మార్చాలి సీఎం చంద్రబాబుకు యనమల లేఖ!

Kakinada: కాకినాడ గేట్‌వే పోర్ట్ పేరును 'కోన గేట్‌వే పోర్ట్'గా మార్చాలని కోరుతూ టీడీపీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు సీఎం చంద్రబాబుకు లేఖ రాశారు.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 14 July 2026 5:33 PM IST
Kakinada
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Kakinada: గేట్‌వే పోర్ట్ పేరు మార్చాలి సీఎం చంద్రబాబుకు యనమల లేఖ!

కాకినాడ: కాకినాడ గేట్‌వే పోర్ట్ పేరును 'కోన గేట్‌వే పోర్ట్'గా మార్చాలని తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని కోరారు. ఈ మేరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రికి లేఖ ద్వారా విన్నవించారు. కోన ప్రాంత రైతుల త్యాగాలకు గుర్తింపుగా, ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా ఈ పేరు మార్పు చేయాలని ఆయన తన లేఖలో స్పష్టం చేశారు.

​రైతుల త్యాగమే స్ఫూర్తి తొండంగి మండలంలోని కోన ప్రాంతంలో అరబిందో గ్రూప్‌నకు చెందిన 'కాకినాడ గేట్‌వే పోర్ట్ లిమిటెడ్' ప్రాజెక్టును చేపడుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఏపీఐఐసీ ద్వారా భూసేకరణ చట్టం-2013 కింద సుమారు 1,600 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. కేఎస్‌ఈజెడ్ (KSEZ) ప్రాజెక్టు కోసం కోన ప్రాంత రైతులు తమ పది వేల ఎకరాల సారవంతమైన భూములను త్యాగం చేశారని, వారి త్యాగాన్ని గుర్తించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని యనమల పేర్కొన్నారు. పోర్టుకు 'కోన గేట్‌వే పోర్ట్' అని నామకరణం చేయడం ద్వారా, ఆ ప్రాంత ప్రజల్లో యాజమాన్య భావన కలుగుతుందని, ఇది స్థానిక రైతులకు గర్వకారణమవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

​పేరు మార్పునకు రెండు ప్రధాన కారణాలు ఈ మార్పును కోరడానికి యనమల రామకృష్ణుడు ప్రధానంగా రెండు కారణాలను లేఖలో ప్రస్తావించారు.​గుర్తింపు భూములను కోల్పోయిన రైతుల ప్రాంతం పేరును పోర్టుకు పెట్టడం ద్వారా వారికి సముచిత గౌరవం లభిస్తుంది.

​గందరగోళం నివారణ ఇప్పటికే 'కాకినాడ సీ పోర్ట్', 'కాకినాడ గేట్‌వే పోర్ట్' పేర్లు ఒకేలా ఉండటంతో వాణిజ్య సంస్థలు, లాజిస్టిక్స్ నిర్వాహకులు, ప్రజల మధ్య అయోమయం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. పేరు మార్చడం ద్వారా కాకినాడ డీప్ వాటర్ పోర్టుతో దీనికి ఉన్న వ్యత్యాసం స్పష్టమవుతుందని, భవిష్యత్తులో పరిపాలనాపరమైన, సాంకేతికపరమైన సందిగ్ధతలు తొలగిపోతాయని యనమల వివరించారు.

​ప్రభుత్వం ఈ అంశంపై లోతైన అధ్యయనం చేసి, తక్షణమే పేరు మార్పు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

​ప్రజల పక్షాన పోరాడుతాం: ప్రభుత్వ విప్ యనమల దివ్య

ఈ విషయమై స్పందించిన ప్రభుత్వ విప్ యనమల దివ్య మాట్లాడుతూ, కోన ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలను తాము పూర్తిగా గౌరవిస్తామని చెప్పారు. స్థానిక రైతుల త్యాగాలను గుర్తిస్తూ, ఈ అంశాన్ని మరోసారి ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సానుకూల నిర్ణయం వచ్చేలా కృషి చేస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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