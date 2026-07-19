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Tuni: తునిలో విషాదం వేధింపుల తాళలేక యువతి ఆత్మహత్య

Tuni: తుని వి.పంపాదిపేటలో రజిని అనే యువతి ఆత్మహత్య. పెళ్లి వేళ వేధింపులే కారణమని సూసైడ్ లెటర్‌లో వెల్లడి. నిందితులపై కఠిన చర్యలకు పోలీసుల ఆదేశం.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 19 July 2026 5:39 PM IST
Tuni
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Tuni: తునిలో విషాదం వేధింపుల తాళలేక యువతి ఆత్మహత్య

తుని: కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం తొండంగి మండలం వి.పంపాదిపేటలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి వేడుక జరగాల్సిన ఇంట్లో చావు మృదయం మోగింది. వేధింపులు భరించలేక రజిని అనే యువతి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

​ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే:

ఈ నెల 17న రజిని తన ఇంట్లోనే ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు, స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, రజినికి ఉప్పాడకు చెందిన ఓ యువకుడితో వివాహం నిశ్చయమైంది. అయితే, గత నాలుగేళ్లుగా రజిని అదే గ్రామానికి చెందిన రాజేంద్ర అనే వ్యక్తితో పరిచయాన్ని కలిగి ఉంది.

​తనకు పెళ్లి నిశ్చయమైందని తెలియగానే రాజేంద్ర ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అతని స్నేహితులు రజిని కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. అంతటితో ఆగకుండా, రాజేంద్ర స్నేహితులు శివ, ప్రసాద్‌లు పెళ్లిని రద్దు చేయాలని రజినిపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలో వారు చేసిన వేధింపులు రజినిని తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేశాయి.

​బయటపడ్డ సూసైడ్ లెటర్..

ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతుండగా రజిని రాసిన సూసైడ్ లెటర్ వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో తన మనోవేదనను కన్నీటి పర్యంతం చేస్తూ ఆమె ఇలా పేర్కొంది:

​"నాకు చనిపోవాలని లేదు, కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాలనుకున్నాను." ​"నా వల్ల కుటుంబ సభ్యులకు చెడ్డ పేరు వస్తుందనే భయంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను." ​"ఈ వేధింపులు ఇక భరించలేకపోతున్నాను. ఇప్పటికైనా నా గురించి చెడుగా మాట్లాడటం ఆపండి."

​చివరిగా, తన తల్లిని ఉద్దేశించి "అమ్మ ఐ లవ్ యూ.. చెల్లిని బాగా చూసుకో" అంటూ లేఖలో తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చింది. ​ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, యువతిని ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రజిని మృతితో ఆమె కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది.

TuniSuicide CaseHarassmentRajini Suicide
Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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