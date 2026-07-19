Tuni: తునిలో విషాదం వేధింపుల తాళలేక యువతి ఆత్మహత్య
Tuni: తుని వి.పంపాదిపేటలో రజిని అనే యువతి ఆత్మహత్య. పెళ్లి వేళ వేధింపులే కారణమని సూసైడ్ లెటర్లో వెల్లడి. నిందితులపై కఠిన చర్యలకు పోలీసుల ఆదేశం.
తుని: కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం తొండంగి మండలం వి.పంపాదిపేటలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి వేడుక జరగాల్సిన ఇంట్లో చావు మృదయం మోగింది. వేధింపులు భరించలేక రజిని అనే యువతి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే:
ఈ నెల 17న రజిని తన ఇంట్లోనే ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు, స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, రజినికి ఉప్పాడకు చెందిన ఓ యువకుడితో వివాహం నిశ్చయమైంది. అయితే, గత నాలుగేళ్లుగా రజిని అదే గ్రామానికి చెందిన రాజేంద్ర అనే వ్యక్తితో పరిచయాన్ని కలిగి ఉంది.
తనకు పెళ్లి నిశ్చయమైందని తెలియగానే రాజేంద్ర ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అతని స్నేహితులు రజిని కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. అంతటితో ఆగకుండా, రాజేంద్ర స్నేహితులు శివ, ప్రసాద్లు పెళ్లిని రద్దు చేయాలని రజినిపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలో వారు చేసిన వేధింపులు రజినిని తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేశాయి.
బయటపడ్డ సూసైడ్ లెటర్..
ఈ ఘటనపై విచారణ జరుపుతుండగా రజిని రాసిన సూసైడ్ లెటర్ వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో తన మనోవేదనను కన్నీటి పర్యంతం చేస్తూ ఆమె ఇలా పేర్కొంది:
"నాకు చనిపోవాలని లేదు, కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాలనుకున్నాను." "నా వల్ల కుటుంబ సభ్యులకు చెడ్డ పేరు వస్తుందనే భయంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను." "ఈ వేధింపులు ఇక భరించలేకపోతున్నాను. ఇప్పటికైనా నా గురించి చెడుగా మాట్లాడటం ఆపండి."
చివరిగా, తన తల్లిని ఉద్దేశించి "అమ్మ ఐ లవ్ యూ.. చెల్లిని బాగా చూసుకో" అంటూ లేఖలో తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, యువతిని ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రజిని మృతితో ఆమె కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది.