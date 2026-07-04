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Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డులో భారీ గుంత.. వాహనదారుల విలవిల!

Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న ప్రధాన రహదారి వాహనదారులకు నరకప్రాయంగా మారింది.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 4 July 2026 5:00 PM IST
Tuni
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Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డులో భారీ గుంత.. వాహనదారుల విలవిల!

తుని: తుని రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న ప్రధాన రహదారి వాహనదారులకు నిత్యం నరకప్రాయంగా మారుతోంది. రద్దీగా ఉండే ఈ మార్గంలో భారీ గుంత ఏర్పడటంతో రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

​ఈ మార్గంలో కాకినాడ, రాజమండ్రి వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు, నిత్యం వేల సంఖ్యలో ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, ఆటోల రాకపోకలు కొనసాగుతుంటాయి. అయితే, రోడ్డు మధ్యలో ఏర్పడిన ఈ పెద్ద గుంతను గమనించని వాహనదారులు, ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. గుంతను తప్పించే క్రమంలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను ఢీకొనే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

​ప్రమాదాల హెచ్చరిక:

​నిరంతర రద్దీ: రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతం కావడంతో ప్రయాణికులు, వాహనాల రాకపోకలు నిత్యం అధికంగా ఉంటాయి.

​ప్రమాద భయం: గుంత వల్ల అదుపుతప్పి పడిపోవడం, వాహనాల టైర్లు పాడవటం వంటివి నిత్యకృత్యమయ్యాయి.

​అధికారుల నిర్లక్ష్యం: రోడ్డుపై ఉన్న ఈ గోతిని ఇప్పటివరకు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంపై స్థానికులు, వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

​ఏదైనా పెద్ద ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత స్పందించే కంటే, అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమై ఈ గుంతను పూడ్చి, రహదారిని బాగు చేయాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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