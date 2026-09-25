Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్లో 13 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం ఇద్దరు అరెస్ట్
Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్లో రూరల్ పోలీసులు, ఆర్పీఎఫ్ సంయుక్త తనిఖీలు. హౌరా-చెన్నై మెయిల్లో తరలిస్తున్న 13 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం, ఇద్దరి అరెస్ట్.
తుని: భువనేశ్వర్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న హౌరా-చెన్నై మెయిల్ రైలులో అక్రమంగా గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠా గుట్టును రైల్వే పోలీసులు రట్టు చేశారు.
ఆర్పీఎఫ్ (RPF) అధికారులకు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు... సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ సాయంత్రం 6:20 గంటల సమయంలో తుని రైల్వే స్టేషన్ 1వ నంబర్ ప్లాట్ఫారమ్పై హౌరా-చెన్నై మెయిల్ జనరల్ కోచ్లో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు.
ఈ తనిఖీల్లో లగేజ్ బ్యాగుల్లో రహస్యంగా దాచి ఉంచిన సుమారు 13 కేజీల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి సుభద్ర సమాల్ (19), దీపక్ కుమార్ (24) ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పట్టుబడిన గంజాయిని, నిందితులను రేపు ఉదయం కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ ఉమ్మడి దాడిలో ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, తుని జీఆర్పీ ఎస్ఐ వి. సత్తిబాబు, ఆర్పీఎఫ్ మరియు జీఆర్పీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి గంజాయిని పట్టుకున్న పోలీసు సిబ్బందిని కాకినాడ లైన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ టి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.