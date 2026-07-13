Tuni: ఎమ్మార్వో ఆఫీసులో మరుగుదొడ్లు లేక మహిళలు, వృద్ధుల నానా అవస్థలు!
Tuni: ఎమ్మార్వో, సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం లేక మహిళలు, వృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఇబ్బందులపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తుని: ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వచ్చే సామాన్య ప్రజల పట్ల అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏ స్థాయిలో ఉందో చెప్పడానికి తుని ఎమ్మార్వో (తహసీల్దార్) కార్యాలయం మరియు సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల ప్రాంగణాలే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు. ప్రతిరోజూ వందలాది మంది ప్రజలు తమ పనుల నిమిత్తం ఈ కార్యాలయాలకు వస్తుంటారు. అయితే, ఇక్కడ కనీస అవసరమైన వాష్రూమ్ (మరుగుదొడ్లు) సౌకర్యం లేకపోవడంతో ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
శిథిలావస్థకు చేరిన మరుగుదొడ్లు.. అసహ్యించుకుంటున్న జనం
ఈ కార్యాలయాల ఆవరణలో గతంలో నిర్మించిన మరుగుదొడ్లు ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. కనీస నిర్వహణ లేక, తలుపులు ఊడిపోయి, గోడలు కూలిపోయే స్థితికి వచ్చాయి. వీటిని శుభ్రం చేసే నాథుడే కరువయ్యారు. ఫలితంగా, ఆ ప్రాంతం అంతా తీవ్ర దుర్వాసనతో నిండిపోవడంతో పాటు, అపరిశుభ్రత వల్ల వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్నవి వాడుకోలేక, బయటకు వెళ్లలేక ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.
ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారుల మౌనం..
"ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత అధికారులది. కానీ, అధికారులు ఈ సమస్యను పట్టించుకోకుండా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు సైతం ఈ మార్గంలో వెళ్తున్నా, కార్యాలయాల వద్ద ఉన్న ఈ దయనీయ స్థితిని గమనించడం లేదు" అని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రజల డిమాండ్:
శిథిలావస్థలో ఉన్న పాత మరుగుదొడ్లను వెంటనే తొలగించి, కొత్త వాటిని నిర్మించాలి.నిత్యం వందలాది మంది వచ్చే ఈ కార్యాలయాల వద్ద పరిశుభ్రమైన తాగునీరు, మూత్రశాలలు మరియు మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ప్రాంగణంలో పరిశుభ్రతను కాపాడేలా ఒక ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని నియమించాలి.ప్రజల కనీస అవసరాలను తీర్చడంలో అధికారులు చూపిస్తున్న ఈ నిర్లక్ష్యంపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు చేపడతామని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.