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Tuni: ఎమ్మార్వో ఆఫీసులో మరుగుదొడ్లు లేక మహిళలు, వృద్ధుల నానా అవస్థలు!

Tuni: ఎమ్మార్వో, సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం లేక మహిళలు, వృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఇబ్బందులపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 13 July 2026 4:38 PM IST
Tuni
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Tuni: ఎమ్మార్వో ఆఫీసులో మరుగుదొడ్లు లేక మహిళలు, వృద్ధుల నానా అవస్థలు!

తుని: ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వచ్చే సామాన్య ప్రజల పట్ల అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏ స్థాయిలో ఉందో చెప్పడానికి తుని ఎమ్మార్వో (తహసీల్దార్) కార్యాలయం మరియు సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల ప్రాంగణాలే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు. ప్రతిరోజూ వందలాది మంది ప్రజలు తమ పనుల నిమిత్తం ఈ కార్యాలయాలకు వస్తుంటారు. అయితే, ఇక్కడ కనీస అవసరమైన వాష్‌రూమ్ (మరుగుదొడ్లు) సౌకర్యం లేకపోవడంతో ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

​శిథిలావస్థకు చేరిన మరుగుదొడ్లు.. అసహ్యించుకుంటున్న జనం

ఈ కార్యాలయాల ఆవరణలో గతంలో నిర్మించిన మరుగుదొడ్లు ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. కనీస నిర్వహణ లేక, తలుపులు ఊడిపోయి, గోడలు కూలిపోయే స్థితికి వచ్చాయి. వీటిని శుభ్రం చేసే నాథుడే కరువయ్యారు. ఫలితంగా, ఆ ప్రాంతం అంతా తీవ్ర దుర్వాసనతో నిండిపోవడంతో పాటు, అపరిశుభ్రత వల్ల వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్నవి వాడుకోలేక, బయటకు వెళ్లలేక ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.

​ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారుల మౌనం..

"ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత అధికారులది. కానీ, అధికారులు ఈ సమస్యను పట్టించుకోకుండా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు సైతం ఈ మార్గంలో వెళ్తున్నా, కార్యాలయాల వద్ద ఉన్న ఈ దయనీయ స్థితిని గమనించడం లేదు" అని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

​ప్రజల డిమాండ్:

​శిథిలావస్థలో ఉన్న పాత మరుగుదొడ్లను వెంటనే తొలగించి, కొత్త వాటిని నిర్మించాలి.​నిత్యం వందలాది మంది వచ్చే ఈ కార్యాలయాల వద్ద పరిశుభ్రమైన తాగునీరు, మూత్రశాలలు మరియు మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి.

​ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ప్రాంగణంలో పరిశుభ్రతను కాపాడేలా ఒక ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని నియమించాలి.​ప్రజల కనీస అవసరాలను తీర్చడంలో అధికారులు చూపిస్తున్న ఈ నిర్లక్ష్యంపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు చేపడతామని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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