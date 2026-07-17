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Tuni: తుని వద్ద పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్ రైలు

Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఇనుప లోడ్‌తో వెళ్తున్న గూడ్స్ రైలు పట్టాలు తప్పింది.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 17 July 2026 6:54 AM IST
Tuni
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Tuni: తుని వద్ద పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్ రైలు

​Tuni: తుని రైల్వే స్టేషన్ వద్ద లూప్ లైన్ లోకి ప్రవేశిస్తున్న సమయంలో, ఇనుము (TMT బార్స్) లోడ్ తో వెళ్తున్న ఒక గూడ్స్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఘటన 16 జూలై 2026 రాత్రి సుమారు 20:28 గంటల సమయంలో జరిగింది.

​రైలు ఇంజిన్ నుండి 17వ వ్యాగన్ కిలోమీటర్ 682/01 వద్ద పట్టాలు తప్పడంతో, అప్ మెయిన్ లైన్ (Up Main Line) కు అంతరాయం కలిగింది.

​ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే, రైల్వే అధికారులు పునరుద్ధరణ చర్యలను ప్రారంభించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఓహెచ్‌ఈ (OHE) సరఫరాను స్వల్పకాలం నిలిపివేసి, భద్రతను నిర్ధారించిన తర్వాత పునరుద్ధరించారు. రాజమండ్రి నుండి యాక్సిడెంట్ రిలీఫ్ ట్రైన్ (ART) ను వెంటనే ఘటనా స్థలానికి పంపారు. పునరుద్ధరణ పనులను సులభతరం చేయడానికి ఒక రిలీఫ్ లోకోమోటివ్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

​సీనియర్ అధికారులు స్వయంగా ఘటనా స్థలంలో ఉండి పునరుద్ధరణ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, విజయవాడలోని డివిజనల్ కంట్రోల్ ఆఫీసులోని అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ప్రభావితమైన లైన్‌ను వీలైనంత త్వరగా క్లియర్ చేసేందుకు సమన్వయం చేస్తున్నారు.

​ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం విజయవాడ, రాజమండ్రి, తుని, ఒంగోలు మరియు నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్లలో హెల్ప్ డెస్క్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణికులు రైలు సేవల గురించి మరియు ఇతర సహాయం కోసం ఈ హెల్ప్ డెస్క్‌లను సంప్రదించవచ్చు.

​రైల్వే ఇంజనీరింగ్, ఆపరేటింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఓహెచ్‌ఈ, ఎస్&టి మరియు కమర్షియల్ బృందాలు రైలు కార్యకలాపాలను వీలైనంత త్వరగా సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే చింతిస్తోంది మరియు సహకరించాలని కోరుతోంది. పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్న కొద్దీ మరిన్ని వివరాలను తెలియజేస్తాము.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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