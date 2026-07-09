Kakinada: చేపల వేటలో విషాదం గ్యాస్ లీకై సముద్రంలోకి దూకేసిన వేటగాళ్లు!
Kakinada: తొండంగి తీరంలో చేపల వేట బోటులో గ్యాస్ లీకై మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఎల్లయ్యపేట గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు మత్స్యకారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
కాకినాడ: తొండంగి తీర ప్రాంతంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సముద్రంలో చేపల వేట కోసం వెళ్లిన మత్స్యకారుల బోటులో గ్యాస్ లీక్ అవ్వడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మత్స్యకారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఎల్లయ్యపేట గ్రామానికి చెందిన ఎరుపల్లి ప్రసాద్, ఎరుపల్లి కోటేష్ తమ బోటుపై సముద్రంలోకి వేట కోసం వెళ్లారు. తీరానికి సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సమయంలో, వంట చేసుకునేందుకు గ్యాస్ స్టవ్ను వెలిగించారు. అయితే, గ్యాస్ సిలిండర్కు పైప్ సరిగ్గా బిగించకపోవడంతో గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి.
ప్రాణ రక్షణ కోసం సముద్రంలోకి..
బోటులో మంటలు చెలరేగి వేగంగా వ్యాపిస్తుండటంతో, ప్రాణాలను కాపాడుకునే క్రమంలో ఆ ఇద్దరు మత్స్యకారులు భయంతో సముద్రంలోకి దూకేశారు. సమీపంలో వేటాడుతున్న తోటి మత్స్యకారులు ఈ ప్రమాదాన్ని గమనించి, వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వారు వెంటనే స్పందించి, నీటిలో ఉన్న బాధితులను రక్షించి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
స్థానికుల సహకారంతో క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన తుని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారికి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే, గాయపడిన వారిలో ఒకరి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
బోటు ప్రయాణాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల వాడకం ఎంతటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుందో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. సిలిండర్ల కనెక్షన్లు, పైపుల నాణ్యతను ప్రతిసారీ సరిచూసుకోవాలని, చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు.