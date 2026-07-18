Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనుల తనిఖీ
Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్ కుమార్. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు.
సామర్లకోట: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనులను దక్షిణ కోస్తా రైల్వే ,విశాఖపట్నం ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్ కుమార్ తనిఖీలు చేపట్టారు. స్టేషన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు ,మరియు గూడ్స్ షెడ్ , స్టేషన్ మాస్టర్ ఆఫీసు లను తనిఖీ చేసి సిబ్బంది పని తీరును అభినందించారు.
అభివృద్ధి పనులను ఆలస్యం కాకుండా పూర్తిచేయాలని ప్రయాణీకులకు మెరుగైన సేవలు అందేలా చూడాలని రైల్వే స్టేషన్ అధికారులను ఆదేశించారు. తనిఖీల లో భాగంగా ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్ కుమార్ తో పాటు సీనియర్ డివిజనల్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ సురేష్ రెడ్డి, కాకినాడ ఏరియా ఆఫీసర్ అంజనీ కుమార్ సిన్హా, స్టేషన్ మేనేజర్ రమేష్ ,ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ లు గిరి, ఫణి కుమార్, శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ స్టేషన్ మేనేజర్ అనంతలక్ష్మి, సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ (వర్క్స్) మధు ,
చీఫ్ కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ మధు ,చీఫ్ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ కళ్యాణి, చీఫ్ గూడ్స్ సూపర్వైజర్ ఆలీ, సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ (సిగ్నల్) చిరంజీవి,సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ (టెలికామ్) రామక్రిష్ణ, సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ (OHE) శివ,చీఫ్ బుకింగ్ సూపర్వైజర్ రాజు, టిక్కెట్ చెకింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ రమణ ,అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (RPF) జీవరత్నం మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.అంతకు ముందు తనిఖీల లో భాగంగా సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ కు విచ్చేసిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్ కుమార్ కి రైల్వే స్టేషన్ మేనేజర్ రమేష్ సాదరంగా స్వాగతం పలికారు