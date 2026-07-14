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Kakinada: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం కోసం పాదయాత్ర చేపట్టిన ఎమ్మెల్యే తనయుడు

Kakinada: శస్త్రచికిత్స అనంతరం త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ ఆధ్వర్యంలో పిఠాపురం పాదగయకు పాదయాత్ర నిర్వహించారు.

RAMA KRISHNA, KKD
Published on: 14 July 2026 5:39 PM IST
Kakinada
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Kakinada: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం కోసం పాదయాత్ర చేపట్టిన ఎమ్మెల్యే తనయుడు

కాకినాడ: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ముంబైలో భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న నేపథ్యంలో ఆయన త్వరగా పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ కాకినాడ రూరల్ MLA పంతం నానాజీ సర్పవరం జంక్షన్ లో గల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

కాకినాడ రూరల్ శాసనసభ్యులు పంతం నానాజీ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం లోని అన్ని గ్రామాల, డివిజన్ల కి చెందిన జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలతో కలిసి ఆయన తనయుడు పంతం సందీప్ , సర్పవరం జంక్షన్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుతూ పిఠాపురం లోని ప్రసిద్ద పుణ్య క్షేత్రం అయిన పాదగయ కు పాదయాత్రగా బయలుదేరి వెళ్ళి పాదయాత్రను పూర్తిచేసి పిఠాపురం పాదగయలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా పంతం సందీప్ మాట్లాడుతూ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ జనసైనికులు వీర మహిళలతో ఈ పాదయాత్రను చేపట్టామన్నారు.

KakinadaDeputy CMPawan KalyanHealthPantham SandeepPadayatra
RAMA KRISHNA, KKD

RAMA KRISHNA, KKD

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