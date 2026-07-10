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Kakinada: తలుపులమ్మ అమ్మవారి ఆలయ హుండీల లెక్కింపు

Kakinada: లోవ శ్రీ తలుపులమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో 44 రోజుల హుండీ ఆదాయం రూ. 63.99 లక్షలు. పారదర్శకంగా జరిగిన హుండీల లెక్కింపు వివరాలు వెల్లడించిన ఈఓ విశ్వనాధ రాజు.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 10 July 2026 4:26 PM IST
Kakinada
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Kakinada: తలుపులమ్మ అమ్మవారి ఆలయ హుండీల లెక్కింపు

కాకినాడ జిల్లా: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ తలుపులమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానంలో హుండీల లెక్కింపు ప్రక్రియ పారదర్శకంగా పూర్తయింది. గత 44 రోజులుగా భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను శుక్రవారం ఆలయ అధికారులు లెక్కించారు.

​ఈ హుండీల లెక్కింపు ద్వారా దేవస్థానానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. ఈ వివరాలను దేవస్థాన ఉప కమీషనరు మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ పెన్మెత్స విశ్వనాధ రాజు వెల్లడించారు.

​ఆదాయం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

​నగదు రూపేణ: రూ. 60,10,250/-

​నాణెముల రూపేణ: రూ. 3,88,787/-

​మొత్తం ఆదాయం: రూ. 63,99,037/-

​ఈ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు కాకినాడ శ్రీ నూకాలమ్మ అమ్మవారి ఆలయ గ్రేడ్-1 కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ ఎం. మురళీ వీరభద్రరావు, కాజులూరు గ్రూప్ టెంపుల్స్ గ్రేడ్-3 కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ కె.వి.వి. వేణుగోపాల్ విచ్చేశారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ శ్రీ పి. భాస్కర సత్యనారాయణ, ధర్మకర్తలు శ్రీ అవుగొడ్డి వెంకట రమణ, శ్రీమతి బూసాల నూకరత్నం పాల్గొన్నారు. హుండీల లెక్కింపు ప్రక్రియలో దేవస్థాన సిబ్బందితో పాటు, బ్యాంకు అధికారులు, శ్రీవారి సేవకులు మరియు నాయి బ్రాహ్మణులు పాల్గొని సేవలు అందించారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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