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Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది తీరుపై విమర్శలు!

Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది ఒక యువకుడిని ట్రాక్‌పై ఈడ్చుకుంటూ కొట్టిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రయాణికుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM
Published on: 25 Sept 2026 6:54 PM IST
Samarlakota
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Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది తీరుపై విమర్శలు!

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Samarlakota: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఈరోజు జరిగిన ఒక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. వీడియోలో ఇద్దరు RPF సిబ్బంది ఒక యువకుడిని పట్టుకుని రైల్వే ట్రాక్‌పైనే కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తున్న దృశ్యం కనిపిస్తోంది. ప్లాట్‌ఫాంపై ప్రయాణికులు అంతా చూస్తుండగానే ఈ ఘటన జరిగింది.

ఆ యువకుడు ఏ తప్పు చేసినప్పటికీ, అతన్ని ఇలా ట్రాక్‌పై నడిపిస్తూ కొట్టడం సరికాదని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. గతంలో సామాన్య ప్రయాణికులు ట్రాక్‌పై నడిస్తే రూ.500 జరిమానా వేసిన RPF, ఇప్పుడు తామే ట్రాక్‌పై వ్యక్తిని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇది ప్రయాణికుల భద్రతా నిబంధనలకు విరుద్ధమని, రైలు వచ్చే సమయంలో ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

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JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

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