Tuni: రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికులకు నరకం గంజాయి మద్యం మత్తులో దాడులు!
Tuni: రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటైన తుని రైల్వే స్టేషన్లో గంజాయి, మద్యం మత్తులో యాచకులు, అసాంఘిక శక్తులు ప్రయాణికులపై దాడులకు దిగుతుండటంతో తీవ్ర భయాందోళనలు
తుని: రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికుల భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. స్టేషన్ ఆవరణలో తిష్టవేసిన కొంతమంది యాచకులు, అసాంఘిక శక్తులుగా మారి ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రైల్వే క్యాంటీన్, ప్లాట్ఫామ్ పరిసరాల్లో వీరి స్వైరవిహారంపై ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మత్తులో పీకల్లోతు.. ప్రయాణికులపై దౌర్జన్యం:
స్టేషన్ ఆవరణలో ఉంటున్న సదరు వ్యక్తులు బహిరంగంగానే గంజాయి, మద్యం సేవించి విచక్షణ కోల్పోతున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. మద్యం మత్తులో క్యాంటీన్ దగ్గరకు వచ్చే ప్రయాణికుల వద్దకు వెళ్లి డబ్బుల కోసం డిమాండ్ చేయడం, ఇవ్వకపోతే అసభ్య పదజాలంతో దూషించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం. రైల్వే స్టేషన్కు వచ్చే మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు వీరికి భయపడి అటువైపు వెళ్లాలంటేనే జంకుతున్నారు.
భద్రత ఎక్కడ?
రైల్వే స్టేషన్ అంటే ప్రయాణికులకు అత్యంత సురక్షితమైన ప్రదేశంగా ఉండాలి. కానీ, తునిలో పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా తయారైంది.
స్టేషన్ పరిసరాల్లో రైల్వే భద్రతా దళం (RPF) లేదా ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీస్ (GRP) సిబ్బంది నిరంతరం పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే యాచకులు రెచ్చిపోతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
రాత్రి సమయాల్లో అయితే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంటోందని, రైలు కోసం వేచి చూసే ప్రయాణికులు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడపాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు.
ప్రయాణికుల ఆవేదన:
"క్యాంటీన్ దగ్గర కాఫీ తాగేందుకు వెళ్లాలంటేనే భయంగా ఉంది. ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చి గొడవ చేస్తారో తెలియదు. వీరు మద్యం, గంజాయి సేవించి స్టేషన్ ఆవరణను అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మార్చేశారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి, ఇక్కడ తిష్టవేసిన వారిని తొలగించి, ప్రయాణికులకు భద్రత కల్పించాలి" అని పలువురు ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
అధికారుల స్పందన కోసం నిరీక్షణ:
రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో పెరుగుతున్న ఈ అసాంఘిక చర్యలపై రైల్వే అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు ఇప్పటికైనా దృష్టి సారించి, తక్షణమే తనిఖీలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. స్టేషన్ పరిసరాల్లో భద్రతను పెంచి, అసాంఘిక శక్తులను కఠినంగా శిక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.