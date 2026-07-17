Pithapuram: పిఠాపురం విద్యార్థుల సమస్యలపై ఎస్.ఎఫ్.ఐ పోరాటం
Pithapuram: పిఠాపురంలో ఎస్.ఎఫ్.ఐ మండల విస్తృత స్థాయి సమావేశం. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, కొత్త జూనియర్ కళాశాల భవనం కోసం నిరసన. ఎన్నికైన నూతన మండల కమిటీ.
పిఠాపురం: స్థానిక సూర్యరాయ గ్రంథాలయంలో ఎస్.ఎఫ్.ఐ (SFI) పిఠాపురం మండల విస్తృత స్థాయి సమావేశం మండల అధ్యక్షురాలు జి.చిన్ని అధ్యక్షతన ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎస్.ఎఫ్.ఐ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు లోవరాజు, సూరిబాబు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రభుత్వ విద్యా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల అనేకమంది పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులు చదువుకు దూరం అవుతున్నారని విమర్శించారు.విద్యా రంగంలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు:
అర్హులైన విద్యార్థులందరికీ 'తల్లికి వందనం' పథకం నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి.
పిఠాపురంలోని ఆర్.ఆర్.బి.హెచ్.ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పాత భవనాన్ని తొలగించి, వెంటనే నూతన భవనాన్ని నిర్మించాలి.
పిఠాపురం మరియు పరిసర ప్రాంతాల విద్యార్థుల కోసం స్థానికంగా పీజీ (PG) కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
హాస్టల్ విద్యార్థులకు మెస్ ఛార్జీలను పెంచాలి.
పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి.
విద్యార్థులకు ఇబ్బందికరంగా మారిన ఎఫ్.ఆర్.ఎస్ (FRS) విధానాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలి.
విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యను, సౌకర్యాలను కల్పించడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వీడాలని వారు కోరారు.
నూతన కమిటీ ఎన్నిక:
ఈ సమావేశంలో భాగంగా 13 మందితో కూడిన ఎస్.ఎఫ్.ఐ పిఠాపురం నూతన మండల కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
అధ్యక్ష, కార్యదర్శులుగా: జి.చిన్ని, కె.సిద్ధు.
ఉపాధ్యక్షులుగా: టి.సంతోష్, జి.లక్ష్మీభాయ్, కె.తేజశ్రీ.
సహాయ కార్యదర్శులుగా: ఎం.చక్రధర్, జి.సత్య.
కమిటీ సభ్యులుగా: డి.రాజేష్, కె.దేవీ ప్రసాద్, ఆర్.మున్నా, ఎ.సుకుమార్, ఎ.అరుణ్ కుమార్, తులసి.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్.ఎఫ్.ఐ ఉపాధ్యక్షులు జి.శ్రీకాంత్, గొల్లప్రోలు మండల కార్యదర్శి బి.వడ్డి కాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.