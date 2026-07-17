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Pithapuram: పిఠాపురం విద్యార్థుల సమస్యలపై ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ పోరాటం

Pithapuram: పిఠాపురంలో ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ మండల విస్తృత స్థాయి సమావేశం. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, కొత్త జూనియర్ కళాశాల భవనం కోసం నిరసన. ఎన్నికైన నూతన మండల కమిటీ.

RAMA KRISHNA, KKD
Published on: 17 July 2026 4:55 PM IST
Pithapuram
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Pithapuram: పిఠాపురం విద్యార్థుల సమస్యలపై ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ పోరాటం

పిఠాపురం: స్థానిక సూర్యరాయ గ్రంథాలయంలో ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ (SFI) పిఠాపురం మండల విస్తృత స్థాయి సమావేశం మండల అధ్యక్షురాలు జి.చిన్ని అధ్యక్షతన ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు లోవరాజు, సూరిబాబు హాజరయ్యారు.

​ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రభుత్వ విద్యా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల అనేకమంది పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులు చదువుకు దూరం అవుతున్నారని విమర్శించారు.విద్యా రంగంలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.

​ప్రధాన డిమాండ్లు:

​అర్హులైన విద్యార్థులందరికీ 'తల్లికి వందనం' పథకం నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి.

​పిఠాపురంలోని ఆర్‌.ఆర్‌.బి.హెచ్.ఆర్‌ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పాత భవనాన్ని తొలగించి, వెంటనే నూతన భవనాన్ని నిర్మించాలి.

​పిఠాపురం మరియు పరిసర ప్రాంతాల విద్యార్థుల కోసం స్థానికంగా పీజీ (PG) కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలి.

​హాస్టల్ విద్యార్థులకు మెస్ ఛార్జీలను పెంచాలి.

​పెండింగ్‌లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి.

​విద్యార్థులకు ఇబ్బందికరంగా మారిన ఎఫ్.ఆర్.ఎస్ (FRS) విధానాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలి.

​విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యను, సౌకర్యాలను కల్పించడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వీడాలని వారు కోరారు.

​నూతన కమిటీ ఎన్నిక:

ఈ సమావేశంలో భాగంగా 13 మందితో కూడిన ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ పిఠాపురం నూతన మండల కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.

​అధ్యక్ష, కార్యదర్శులుగా: జి.చిన్ని, కె.సిద్ధు.

​ఉపాధ్యక్షులుగా: టి.సంతోష్, జి.లక్ష్మీభాయ్, కె.తేజశ్రీ.

​సహాయ కార్యదర్శులుగా: ఎం.చక్రధర్, జి.సత్య.

​కమిటీ సభ్యులుగా: డి.రాజేష్, కె.దేవీ ప్రసాద్, ఆర్.మున్నా, ఎ.సుకుమార్, ఎ.అరుణ్ కుమార్, తులసి.

​ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ ఉపాధ్యక్షులు జి.శ్రీకాంత్, గొల్లప్రోలు మండల కార్యదర్శి బి.వడ్డి కాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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RAMA KRISHNA, KKD

RAMA KRISHNA, KKD

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