Pithapuram: పిఠాపురంలో మహిళలకు అలంకార చేపల పెంపకంపై శిక్షణ!
Pithapuram:
పిఠాపురం: కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. ఎన్. హరేందిర ప్రసాద్, ఐఏఎస్ ఆదేశాల మేరకు గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ – భారతదేశ తీర ప్రాంత వాసులలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను అధిగమించే సామర్ధ్యాన్ని పెంపొందించడం (GCF-ECRICC) ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో, మత్స్యశాఖ, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఏ) మరియు పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (పాడా) సంయుక్తంగా అలంకార చేపల పెంపకంపై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా జీవనోపాధి అవకాశాలను పెంపొందించడం మరియు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) సభ్యుల సాంకేతిక నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడం ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమంలో 80 మందికి పైగా ఎస్హెచ్జీ మహిళలు పాల్గొని అలంకార చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన జాతుల ఎంపిక, సంతానోత్పత్తి పద్ధతులు, ఆహార నిర్వహణ, నీటి నాణ్యత పరిరక్షణ, వ్యాధి నియంత్రణ మరియు మార్కెటింగ్ అవకాశాలపై ప్రాయోగిక శిక్షణ పొందారు.
ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ అలంకార చేపల పెంపక రంగానికి మార్కెట్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను వివరించి, ఇది గ్రామీణ మహిళలకు స్థిరమైన మరియు లాభదాయకమైన జీవనోపాధి అవకాశంగా అభివృద్ధి చెందే సామర్థ్యం కలిగి ఉందని తెలిపారు. శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో చేపల పెంపకాన్ని చేపట్టి, జీసీఎఫ్-ఈసీఆర్ఐసీసీ ప్రాజెక్టు ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న సహాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మహిళలను ప్రోత్సహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్. శివరామ్, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, పాడా; వి. కృష్ణారావు, జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి; వి. కొండబాబు, డైరెక్టర్ అప్సడా; . జి. గోపి, సహాయ మత్స్యశాఖ సంచాలకులు; పి. వసంత మాధవి, అదనపు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, పాడా; ఎల్. హర్ష, జిల్లా సమన్వయకర్త, జీసీఎఫ్-ఈసీఆర్ఐసీసీ; మత్స్య అభివృద్ధి అధికారులు కె. రామకృష్ణ, పి. దత్తాత్రేయ; రాష్ట్ర మత్స్య సాంకేతిక సంస్థకు చెందిన వి. నాగబాబు; అలాగే బి. మల్లేశ్వరరావు, ఏపీఎం పాల్గొన్నారు.
తీర ప్రాంత సమాజాల్లో మహిళలకు స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించడం, వాతావరణ అనుకూల జీవనోపాధులను ప్రోత్సహించడం మరియు సుస్థిర మత్స్య ఆధారిత ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించడం లక్ష్యంగా జీసీఎఫ్-ఈసీఆర్ఐసీసీ ప్రాజెక్టు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది.