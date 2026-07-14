Peddapuram: చేతులు కట్టొద్దు.. కాళ్లు పట్టుకోవద్దు.. తహసిల్దార్ గ్రేట్ డెసిషన్!
Peddapuram: కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం తహసిల్దార్ కార్యాలయంలో ఓ వినూత్న ఫ్లెక్సీ వెలిసింది.
Peddapuram: కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం తహసిల్దార్ శ్రీనివాస్ వినూత్న ఆలోచనలకు కార్యాలయానికి వివిధ పనులపై వచ్చే ప్రజలు ఆయన ఆలోచనకు ఫిదా అవుతున్నారు కార్యాలయంలో కార్యాలయం బయట ఎవరు చెప్పులు విడిచిపెట్టడం గాని చేతులు దండ కట్టడం గానీ ఏడవడం కానీ కాళ్లు పట్టుకోవడం గాని చేయరాదని, ఓ ఫ్లెక్సీ ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఈ రీతిగా గతంలో ఎన్నడు ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయలేదని తహసిల్దార్ ఈ విధంగా ఫ్లెక్సీ ని ఏర్పాటు చేసి మనమందరము సమానమేనని ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయానికి కార్యాలయానికి వస్తున్న ప్రజలు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అలాగే వివిధ పనులపై కార్యాలయానికి వచ్చే ప్రజలతో సఖ్యతగా మసులుకుంటూ అర్జీ దారుల గోడును విని సత్వర పరిష్కారం కోసం సిబ్బందితో మాట్లాడి పనులు చేయిస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఏది ఏమైనా పెద్దాపురం తహసిల్దార్ శ్రీనివాస్ నిర్ణయం మంచిదని పలువురు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.