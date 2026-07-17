Peddapuram: పెద్దాపురంలో పాఠశాలలను తనిఖీ చేసిన ఆర్డీఓ కృష్ణ మూర్తి!
Peddapuram: పెద్దాపురంలో లూథరన్, ఎంజేపీ పాఠశాలలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన ఆర్డీఓ కృష్ణ మూర్తి. మధ్యాహ్న భోజనాన్ని రుచి చూసి, నాణ్యతను పరిశీలించిన అధికారి.
Peddapuram: పెద్దాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (ఆర్డీఓ) కృష్ణ మూర్తి పెద్దాపురంలోని లూథరన్ పాఠశాల మరియు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే (ఎంజేపీ) పాఠశాలను శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో మమేకమైన ఆర్డీఓ, వారి చదువులు, పాఠ్యాంశాలపై అవగాహన, పాఠశాలలో అందుతున్న సౌకర్యాల గురించి ప్రశ్నించి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద విద్యార్థులకు అందిస్తున్న భోజనాన్ని స్వయంగా రుచి చూసి నాణ్యతను పరిశీలించారు.పాఠశాలల నిర్వహణ, తరగతి గదులు, పరిశుభ్రత, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు తదితర అంశాలను పరిశీలించిన ఆర్డీఓ, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు సురక్షితమైన, పరిశుభ్రమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలని సూచించారు.
అధ్యాపకులు, సిబ్బందితో మాట్లాడిన ఆర్డీఓ, విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాల పెంపు, పాఠశాల పరిశుభ్రత, మధ్యాహ్న భోజన నాణ్యత, విద్యార్థుల సంక్షేమంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ,విద్యా కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసి ప్రతి విద్యార్థికి మెరుగైన విద్యా వాతావరణాన్ని అందించేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు.