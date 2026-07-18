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Peddapuram: పెద్దాపురంలో రూ.36.21 కోట్లతో అమృత్ 2.0 ప్రాజెక్ట్!

Peddapuram: పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అమృత్ 2.0 కింద రూ.36.21 కోట్ల తాగునీటి పైప్‌లైన్ పనులకు ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప శంకుస్థాపన చేశారు.

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM
Published on: 18 July 2026 1:00 PM IST
Peddapuram
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Peddapuram: పెద్దాపురంలో రూ.36.21 కోట్లతో అమృత్ 2.0 ప్రాజెక్ట్!

Peddapuram: పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీకి అమృత్ 2.0 పథకంలో కేటాయించిన 36.21 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టనున్న ఇంటింటికి తాగు నీటి పంపిణీ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప.

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డీసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి బాబు,టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహక కార్యదర్శి రాజ సూరిబాబు రాజు, టీడీపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు నిమ్మకాయల రంగనాగ్ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు.

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JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

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