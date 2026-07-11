Tuni: బిడ్డ కోసం తండ్రి ఆరాటం కొండలు, కోనలు గాలిస్తున్న తుని తండ్రి!
Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సి.హెచ్ అగ్రహారంలో నెల రోజులుగా చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం. కూతురు ఆచూకీ కోసం కొండలు, తోటల్లో వెతుకుతున్న తండ్రి గణేష్.
Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సి.హెచ్ అగ్రహారం గ్రామంలో చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం వ్యవహారం ఇప్పుడు అందరినీ కలచివేస్తోంది. పాప కనిపించకుండా నెల రోజులు దాటుతున్నా, ఆచూకీ కోసం పోలీసు యంత్రాంగం ముమ్మరంగా గాలిస్తోంది. మరోవైపు, కూతురు ఎక్కడ ఉన్నా క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందనే ఆశతో తండ్రి గణేష్ చేస్తున్న పోరాటం చూసి స్థానికులు కంటతడి పెడుతున్నారు.
అలుపెరుగని వెతుకులాట
తన బిడ్డ ఎక్కడున్నా, ఎవరి దగ్గరైనా క్షేమంగా ఉందేమోనన్న ఆశతో గణేష్ తన వెతుకులాటను తీవ్రతరం చేశాడు. ముఖ్యంగా సి.హెచ్ అగ్రహారం పరిసరాల్లోని తోటమాలుల నివాసాలు, మారుమూల ప్రాంతాలను ఆయన జల్లెడ పడుతున్నాడు. ఎవరైనా అనుకోకుండా పాపను గుర్తించి తమ వద్ద ఉంచుకుని ఉండవచ్చనే అనుమానంతో, గణేష్ స్వయంగా ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను కలుస్తున్నాడు.
కదిలిస్తున్న తండ్రి ఆవేదన
పాపకు సంబంధించిన పోస్టర్లను చేతబట్టి, కనిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ వాటిని చూపిస్తూ, తన బిడ్డ జాడ తెలిస్తే చెప్పాలని వేడుకుంటున్న గణేష్ తీరు అందరినీ కదిలిస్తోంది. కాలి నడకన కొండలు, రప్పలు, అడవి మార్గాల్లో సైతం గాలిస్తున్న ఆయన ఆవేదన వర్ణనాతీతం. ఒక్క తండ్రిగా తన బిడ్డను వెతికేందుకు ఆయన చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం స్థానికులను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.
ప్రజల మద్దతు.. ప్రత్యేక పూజలు
జ్ఞానేశ్వరి త్వరగా క్షేమంగా తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేరాలని గ్రామస్తులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. చిన్నారి క్షేమం కోసం పలువురు ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేస్తున్నారు. తండ్రి గణేష్తో పాటు సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండి, పాప ఆచూకీ తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులకు లేదా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాలని కోరుతున్నారు.