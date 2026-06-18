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Amalapuram: అమలాపురంలో జనరిక్ మెడికల్ షాప్ ప్రారంభించిన మంత్రి

Amalapuram: అమలాపురంలో జెనెసిస్ రెమెడీస్ జనరిక్ మెడికల్ షాప్‌ను రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ప్రారంభించారు.

SURESH, AMALAPURAM
Published on: 18 Jun 2026 4:10 PM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురంలో జనరిక్ మెడికల్ షాప్ ప్రారంభించిన మంత్రి

Amalapuram: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో జెనెసిస్ రెమెడీస్ జనరిక్ మెడికల్ షాప్‌ను రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ షాప్ మాజీ మంత్రి తనయుడు మెట్ల రమణబాబు నివాసానికి సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఔట్‌లెట్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి సుభాష్.

అమలాపురంలో సామాన్య ప్రజలకు నాణ్యమైన మందులు తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో జనరిక్ ఔషధాల పాత్ర కీలకమని మంత్రి తెలిపారు.

ఈ జెనెసిస్ రెమెడీస్ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంతోష్ హెగ్డే మాట్లాడుతూ,జనరిక్ మందులపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. నీరుపేద ప్రజల అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో వైద్యం అందించడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు.

రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ శివ మహేష్ మాట్లాడుతూ,అమలాపురంలో రెండు,పార్లపూడిలో ఒక ఔట్‌లెట్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 45 షాపులను ప్రారంభించామని, రాబోయే రోజుల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరిన్ని ఔట్‌లెట్లు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు.

జెనెసిస్ రెమెడీస్ జనరిక్ మెడికల్ షాప్‌లో మహిళలు,నిరుద్యోగ యువత జెనెసిస్ రెమెడీస్ ఫ్రాంచైజీలు పొందడం ద్వారా స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జెనెసిస్ రెమెడీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంతోష్ హెగ్డే, వైజాగ్ రీజినల్ హెడ్ రమేష్, లక్ష్మీ గణేష్ విజయవాడ, ఏపీ ఇంచార్జ్ శివ మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SURESH, AMALAPURAM

SURESH, AMALAPURAM

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