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Jagannadhagiri: జగన్నాథగిరి సెంటర్‌లో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్!

Jagannadhagiri: తలుపులమ్మ లోవకు పోటెత్తిన భక్తులు. తుని జగన్నాథగిరి సెంటర్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై నిలిచిపోయిన వైజాగ్-రాజమండ్రి వాహనాలు. ప్రయాణికుల అవస్థలు.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 12 July 2026 10:58 AM IST
Jagannadhagiri
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Jagannadhagiri: జగన్నాథగిరి సెంటర్‌లో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్!

Jagannadhagiri: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం జగన్నాథగిరి సెంటర్‌లో ఆదివారం భక్తుల రద్దీతో తీవ్ర ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తలుపులమ్మ లోవ ఆలయానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.

​ప్రయాణికుల తీవ్ర అవస్థలు:

ఒక్కసారిగా భక్తులు పోటెత్తడంతో అటు విశాఖపట్నం (వైజాగ్) నుంచి, ఇటు రాజమండ్రి నుంచి వస్తున్న వాహనాలు జగన్నాథగిరి సెంటర్ వద్ద నిలిచిపోయాయి. కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరడంతో జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. గమ్యస్థానాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు, భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.

​సమయానికి ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టి, వాహనదారులు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలని స్థానికులు, ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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