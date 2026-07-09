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Tuni: బ్యాంకు కాలనీలో ఘరానా దోపిడీ రాడ్లతో చొరబడి బంగారం, వెండి స్వాహా!

Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని బ్యాంకు కాలనీలో అర్ధరాత్రి దొంగల ముఠా బీభత్సం సృష్టించింది. ఒక నివాసం నుండి 8 తులాల బంగారం, 4 కేజీల వెండిని దోచుకెళ్లారు.

MANIKANTA, TUNI
Updated on: 9 July 2026 1:07 PM IST
Tuni
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Tuni: బ్యాంకు కాలనీలో ఘరానా దోపిడీ రాడ్లతో చొరబడి బంగారం, వెండి స్వాహా!

Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో దొంగలు రెచ్చిపోయారు. అర్ధరాత్రి వేళ బ్యాంకు కాలనీలో ఒక నివాసంలోకి ప్రవేశించిన దుండగుల ముఠా, భారీ దోపిడీకి పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

​ఘటన వివరాలు

​అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇనుప రాడ్లతో ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగల ముఠా, ఇంట్లో ఉన్న వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేసి బీభత్సం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లోని బీరువాను పగలగొట్టి, అందులో భద్రపరిచిన 8 తులాల బంగారం మరియు 4 కేజీల వెండిని అపహరించుకుపోయారు.

​పోలీసుల దర్యాప్తు

​సమాచారం అందుకున్న వెంటనే తుని పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. క్లూస్ టీమ్స్ సహాయంతో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు, నిందితుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.

​హడలెత్తుతున్న స్థానికులు

​పట్టణంలో వరుసగా జరుగుతున్న దొంగతనాలతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగలు ఈ దాడులకు పాల్పడుతుండటంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికైనా పోలీసులు స్పందించి, రాత్రి సమయాల్లో గస్తీని (Patrolling) కఠినతరం చేయాలని, దోపిడీ ముఠాను త్వరగా పట్టుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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