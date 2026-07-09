Tuni: బ్యాంకు కాలనీలో ఘరానా దోపిడీ రాడ్లతో చొరబడి బంగారం, వెండి స్వాహా!
Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని బ్యాంకు కాలనీలో అర్ధరాత్రి దొంగల ముఠా బీభత్సం సృష్టించింది. ఒక నివాసం నుండి 8 తులాల బంగారం, 4 కేజీల వెండిని దోచుకెళ్లారు.
Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో దొంగలు రెచ్చిపోయారు. అర్ధరాత్రి వేళ బ్యాంకు కాలనీలో ఒక నివాసంలోకి ప్రవేశించిన దుండగుల ముఠా, భారీ దోపిడీకి పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఘటన వివరాలు
అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇనుప రాడ్లతో ఇంట్లోకి చొరబడిన దొంగల ముఠా, ఇంట్లో ఉన్న వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేసి బీభత్సం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లోని బీరువాను పగలగొట్టి, అందులో భద్రపరిచిన 8 తులాల బంగారం మరియు 4 కేజీల వెండిని అపహరించుకుపోయారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే తుని పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. క్లూస్ టీమ్స్ సహాయంతో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు, నిందితుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
హడలెత్తుతున్న స్థానికులు
పట్టణంలో వరుసగా జరుగుతున్న దొంగతనాలతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని దొంగలు ఈ దాడులకు పాల్పడుతుండటంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికైనా పోలీసులు స్పందించి, రాత్రి సమయాల్లో గస్తీని (Patrolling) కఠినతరం చేయాలని, దోపిడీ ముఠాను త్వరగా పట్టుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.