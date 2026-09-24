Kakinada: ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలించిన తుమ్మల రామస్వామి బాబు!
Kakinada: కాకినాడ పెద్దాపురం మండలం పులిమేరులో భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన ప్రాంతాలను మున్సిపల్ కమిషనర్తో కలిసి పరిశీలించిన డీసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి బాబు
Kakinada: గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పెద్దాపురం మండలం పులిమేరు గ్రామంలోని ముసలమ్మ గుడి ప్రాంతం వద్ద ఉన్న పలు ఇళ్లు మోకాళ్ల లోతు వరకు వర్షపు నీటిలో మునిగిపోయాయి. దీంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ముంపు ప్రాంతాన్ని కాకినాడ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, డీసీసీబీ చైర్మన్ శ్రీ తుమ్మల రామస్వామి బాబు గారు పెద్దాపురం మున్సిపల్ కమిషనర్తో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ముంపు పరిస్థితులను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, స్థానిక ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ముంపు కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు తక్షణ సహాయక చర్యలు అందించాలని సంబంధిత అధికారులను కోరారు. అవసరమైన సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, ముంపు నీటిని త్వరితగతిన తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు.
ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా శ్రీ తుమ్మల రామస్వామి బాబు గారు తెలిపారు.