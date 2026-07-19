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Kakinada: కాకినాడ తలుపులమ్మ తల్లికి లక్ష గాజుల అలంకరణ

Kakinada: కాకినాడ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో లక్ష గాజులతో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకరణ. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోటెత్తిన భక్తులు. భారీ భద్రత మధ్య వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 19 July 2026 3:50 PM IST
Kakinada
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Kakinada: కాకినాడ తలుపులమ్మ తల్లికి లక్ష గాజుల అలంకరణ

కాకినాడ: జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తుల భక్తిపారవశ్యంతో పులకించిపోయింది. అమ్మవారిని లక్ష మట్టి గాజులతో అత్యంత వైభవంగా అలంకరించిన ప్రత్యేక పూజల సందర్భంగా, రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.

​అద్భుత అలంకరణలో అమ్మవారు

అమ్మవారిని మట్టి గాజులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ అలంకరణను చూసేందుకు ఉదయం నుంచే ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు, అనంతరం ఆలయ కమిటీ అందించిన తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు.

​కట్టుదిట్టమైన భద్రత మరియు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ

భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో పోలీసులు సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహించారు. వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకం కలగకుండా ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేయడంతో భక్తులు ప్రశాంతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ​అమ్మవారి కృపతో ఈ వేడుక అత్యంత భక్తిపూర్వకంగా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ముగిసిందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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