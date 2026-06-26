Kakinada: సబ్ జైలు నుండి ఖైదీ పరార్.. 12 గంటల్లోనే పట్టుకున్న పోలీసులు
Kakinada: కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం సబ్ జైలు నుండి గోడ దూకి పరారైన బైక్ దొంగతనం కేసు నిందితుడు పోతుల సుందరం.
Kakinada: పెద్దాపురం పట్నం పెద్దాపురం సబ్ జైల్లో బైక్ చోరి కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న పోతుల సుందరం సాయంత్రం సుమారు ఐదు గంటలకు ఖైదీలకు రాత్రి భోజనం సమయంలో లాకప్ అనంతరం ఖైదీలను లెక్కించగా ఒక ఖైదీ లెక్కకు తక్కువ ఉన్నట్లు సబ్ జైల్ సిబ్బంది గుర్తించారు మొదట సబ్ జైల్ పరిసరాల్లో ఎక్కడైనా దాకున్నాడేమో అని వెతక సాగారు,
అయినప్పటికీ ఎంతకీ దొరకపోవడంతో గోడ దూకి పరారైనట్లు గ్రహించిన సిబ్బంది వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేసి సీసీ కెమెరాల్లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కి సమాచారం అందించి ఖైదీ సంబంధిత బంధువులు స్నేహితులు ఇళ్ళవద్ద తనిఖీలు చేసి అనంతరం ఎట్టకేలకు పాకరావుపేట ఉన్నట్లు గుర్తించి తెల్లవారుజామున సుమారు ఐదు గంటల ప్రాంతంలో పెద్దాపురం సబ్ జైల్ నుంచి అదృశ్యమైన పోతుల సుందరాన్ని అదుపులోకి తీసుకుని ఉన్నత అధికారులకు సమాచారం అందించి తిరిగి పెద్దాపురం సబ్ జైల్ కు తరలించారు.
పెద్దాపురం సూపర్డెట్ని వివరణ కోరగా నిన్న సాయంత్రం లాకప్ సమయంలో సిబ్బంది కళ్ళు గప్పి పోతుల సుందరం పరారయ్యాడని వెంటనే సబ్ జైలు సిబ్బంది అప్రమత్తమై నాకు తెలియజేశారని ఈ విషయాన్ని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేసిన వెంటనే,
జైలు సిబ్బంది అదృశ్యమైన వ్యక్తి గురించి ఆయా ప్రాంతాల్లో వాకాబు చేసి ఎట్టకేలకు పాకరావుపేటలో ఉన్నట్లు గుర్తించి హుటా హుటిన సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని పరాయన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆయన తెలియజేశారు,, జైల్ శాఖ డిఎస్పి పెద్దాపురం ఇంచార్జ్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ తిరుపతిరావు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు ఖైదీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహించరాదని జైలు శాఖ అధికారులు హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తుంది.