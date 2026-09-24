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Kakinada: కాకినాడ జిల్లా: తుని - అన్నవరం జాతీయ రహదారిపై గుంతలమయం

Kakinada: కాకినాడ జిల్లా తుని-అన్నవరం జాతీయ రహదారిపై వర్షాల కారణంగా ఏర్పడిన భారీ గుంతలతో ప్రమాదాల ముప్పు పొంచి ఉంది. వాహనదారులు అప్రమత్తంగా వెళ్లాలని విజ్ఞప్తి.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 24 Sept 2026 5:31 PM IST
Kakinada
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Kakinada: కాకినాడ జిల్లా: తుని - అన్నవరం జాతీయ రహదారిపై గుంతలమయం

Short News

Kakinada: కాకినాడ జిల్లాలో ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో రహదారులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి. ముఖ్యంగా తుని నేషనల్ హైవే నుండి అన్నవరం వరకు ఉన్న జాతీయ రహదారిపై పెద్ద ఎత్తున గుంతలు ఏర్పడ్డాయి.

వర్షపు నీరు గుంతల్లో నిలచిపోవడంతో, అవి ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో అంచనా వేయడం వాహనదారులకు కష్టంగా మారుతోంది. దీనివల్ల కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు అకస్మాత్తుగా గుంతల్లో పడి ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశం ఉంది.

ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే కార్లు, ఇతర వాహనాల డ్రైవర్లు అత్యంత అప్రమత్తంగా, స్లోగా వెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మీ ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగాలని ఆశిస్తున్నాము.

సంబంధిత అధికారులు మరియు NHAI సిబ్బంది స్పందించి, తక్షణమే ఈ గుంతలను పూడ్చి వేసి రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

TuniNational HighwayPotholesKakinada
MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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