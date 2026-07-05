Tuni: తుని రాజీవ్ గృహకల్పలో పోలీసుల మెరుపు దాడులు!
Tuni: తుని రాజీవ్ గృహకల్ప కాలనీలో పోలీసులు భారీ కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. టౌన్ సీఐ గీతా రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో సరైన పత్రాలు లేని 22 బైక్లను సీజ్ చేశారు.
తుని: తుని పట్టణంలోని రాజీవ్ గృహకల్ప కాలనీలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, అనుమానిత వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా పెంచే ఉద్దేశంతో తుని టౌన్ పోలీసులు భారీ 'కార్డన్ సెర్చ్' నిర్వహించారు. తుని టౌన్ సిఐ గీతా రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు.
తనిఖీల్లో కీలక అంశాలు:
22 వాహనాలు స్వాధీనం: ఈ ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భాగంగా, ఎటువంటి ధృవీకరణ పత్రాలు మరియు సరైన ఆధారాలు లేని 22 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు గుర్తించారు. వీటిని తదుపరి విచారణ నిమిత్తం స్టేషన్కు తరలించారు.
భారీ పోలీసు బలగాల మోహరింపు: తెల్లవారుజామున కాలనీలోకి ప్రవేశించిన పోలీసులు, రాజీవ్ గృహకల్పలోని ప్రతి ఇంటిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు.
పత్రాల పరిశీలన: అద్దెకు ఉంటున్న వారి వివరాలు, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు మరియు అనుమానిత వ్యక్తుల గుర్తింపు కార్డులను సిఐ గీతా రామకృష్ణ స్వయంగా పరిశీలించారు.
నేరాల నియంత్రణే లక్ష్యం: ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి నివాసం ఉంటున్న వారు, సరైన ఆధారాలు లేకుండా ఉంటున్న వ్యక్తులపై దృష్టి సారించడం ఈ తనిఖీల్లోని ముఖ్య ఉద్దేశమని పోలీసులు తెలిపారు. పాత నేరస్థులు ఎవరైనా కాలనీల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారా అన్న కోణంలోనూ ఆరా తీశారు.
పోలీసుల హెచ్చరిక:
ఈ సందర్భంగా సిఐ గీతా రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ, వాహనదారులు తప్పనిసరిగా ఆర్సీ (RC), ఇన్సూరెన్స్ వంటి పత్రాలను కలిగి ఉండాలని, అద్దెకు ఉండేవారు తమ వివరాలను స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో నమోదు చేయించుకోవడం చట్టరీత్యా తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు. కాలనీలో అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని స్థానికులను కోరారు.