Peddapuram: పెద్దాపురంలో ఘరానా బైక్ దొంగల ముఠా అరెస్ట్
Peddapuram: కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం డివిజన్ పరిధిలో అంతర్ జిల్లా బైక్ దొంగల ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Peddapuram: పెద్దాపురం డివిజన్ తో సహా జిల్లాలో బైకులు, ఇన్వర్టర్లు, ఇతర చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు అంతర్ జిల్లా దొంగలను పట్టుకుని వారి నుండి 26 బైకులు, ఇన్వెర్టర్లు, జనరేటర్ మోటర్లు పట్టుకున్నట్లు పెద్దాపురం డిఎస్పి తిలకి తెలిపారు. సామర్లకోటలో గురువారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో తిలక్ మాట్లాడారు.
చోరీల పై కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి చోరీలకు పాల్పడుతున్న రాయుడు ప్రశాంత్ (ఏలేశ్వరం), మండ భార్గవ్ (ఏలేశ్వరం), తుంపాల సురేంద్ర ( బూరుగుపూడి) అనే ముగ్గురు యువకులను అరెస్టు చేసి వారి నుండి 26 బైకులు, ఇతర చోరీ సామాగ్రి పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.
అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని డిఎస్పీ తిలక్ హెచ్చరించారు.క్రైమ్ సీఐ అంకబాబు, సామర్లకోట సిఐ కృష్ణ భగవాన్,ఎస్. ఐ మూర్తి ఇతర పోలీసులు పాల్గొన్నారు.ముద్దాయిలను కోర్టుకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.ఈ సందర్భంగా కేసును ఛేదించిన పోలీసులకు డీఎస్పీ తిలక్ రివార్డు ప్రోత్సాహాలను అందజేశారు.