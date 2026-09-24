Kakinada: వరద నీటిలో మునిగిన దళితుల శ్మశాన వాటిక!
Kakinada: కాకినాడ: గొల్లప్రోలులో వరద నీటిలో మునిగిన దళితుల శ్మశాన వాటిక; అంత్యక్రియలు ఎలా చేయాలని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు.
Kakinada: పిఠాపురం నియోజకవర్గం గొల్లప్రోలు ఎండిఓ ఆఫీస్ వెనుక దళితుల స్మశాన వాటిక వరద నీటితో పూర్తిగా మునిగిపోయింది. ఇలాంటి సమయంలో దళితులు ఎవరైనా చనిపోతే వారి పరిస్థితి ఏంటని దళితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇప్పటికైనా నాయకులు మరియు అధికారులు స్పందించి మాపై దయ చూపించి వరదలు వచ్చినప్పుడు మా పరిస్థితి అర్థం కావట్లేదు అన్నారు.1,2,3,4 వార్డులకు ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.