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Tuni: తుని మున్సిపాలిటీలో కలెక్టర్ తనిఖీ!

Tuni: తుని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎస్‌ఐఆర్ (SIR) ప్రజా సమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియపై కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 9 July 2026 3:38 PM IST
Tuni
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Tuni: తుని మున్సిపాలిటీలో కలెక్టర్ తనిఖీ!

Tuni: కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ తుని మున్సిపల్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, అక్కడ కొనసాగుతున్న ఎస్‌ఐఆర్‌ (Service Issue Resolution/Public Grievance) ప్రక్రియపై ప్రత్యేకంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచేందుకు ఈ ప్రక్రియను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

​ఈ సమీక్షా సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, "ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వచ్చే సామాన్యుల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా ఎస్‌ఐఆర్‌ వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది. దరఖాస్తులను స్వీకరించిన దగ్గర నుంచి, వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయడం, నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించడం వంటి అంశాల్లో ఎలాంటి జాప్యం ఉండకూడదు" అని స్పష్టం చేశారు.

​మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్, పరిష్కారం కాని పక్షంలో ఆ దరఖాస్తులు ఎందుకు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయో వివరణ కోరారు. నిర్ణీత కాలపరిమితి దాటిన దరఖాస్తులను తక్షణమే ఉన్నతాధికారులకు పంపాలని, బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించే అధికారులపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

​ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్న ఆయన, కార్యాలయానికి వచ్చే ప్రతి దరఖాస్తుదారునికి రశీదు ఇచ్చి, సమస్య పరిష్కార స్థితిని వారికి ఎస్‌ఎంఎస్‌ లేదా ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్, స్థానిక అధికారులు మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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