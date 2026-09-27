Kakinada: సాంబారులో బల్లి పడటంతో అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థినులు!
Kakinada: కాకినాడ జిల్లా తుని మహిళా కళాశాల మధ్యాహ్న భోజనంలో బల్లి పడి 19 మంది విద్యార్థినులు అస్వస్థత. ఆసుపత్రిలో వారిని పరామర్శించిన జనసేన నాయకులు.
Kakinada: కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలోని మహిళా జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం వికటించి 19 మంది విద్యార్థినులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
ఘటన వివరాలు
కళాశాలలో వడ్డించిన సాంబారులో బల్లి పడటంతో, ఆ ఆహారాన్ని తిన్న విద్యార్థినులకు కొద్దిసేపటికే వాంతులు, విరోచనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఫుడ్ పాయిజన్ కావడంతో అప్రమత్తమైన కళాశాల సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి, అస్వస్థతకు గురైన మొత్తం 19 మంది విద్యార్థినులను చికిత్స నిమిత్తం తుని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో వైద్యులు విద్యార్థినులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తుండగా, అందరి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు
ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న తుని నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు యనమల కృష్ణుడు, పోల్నాటి శేషగిరిరావుతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఏరియా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థినులను పరామర్శించి, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినులకు పండ్లు, ఓఆర్ఎస్ (ORS) ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. మధ్యాహ్న భోజన నాణ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు