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Kakinada: జగ్గంపేట గురుకుల విద్యార్థుల సంచలనం.. ఎమ్మెల్యే సన్మానం!

Kakinada: జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ చేతుల మీదుగా సన్మానం అందుకున్న భూపతిపాలెం గురుకుల విద్యార్థులు.

NARAYANA, RAJANAGARAM
Published on: 18 Jun 2026 7:50 AM IST
Kakinada
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Kakinada: జగ్గంపేట గురుకుల విద్యార్థుల సంచలనం.. ఎమ్మెల్యే సన్మానం!

కాకినాడ జిల్లా: భూపతిపాలెం డా. డి.ఎస్. రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల పాఠశాల నుండి ఐదుగురు విద్యార్థులు రాజీవ్ గాంధీ విజ్ఞాన సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయంలో సీట్లు సాధించారు. వారిని జగ్గంపేట రావులమ్మ నగర్ లోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ లో ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ ఘనంగా సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రధానోపాధ్యాయుడు జి. అశోక్ కుమార్, స్కూల్ చైర్మన్ గల్లా రామచంద్రరావు ఈ విజయాన్ని పాఠశాలకు గర్వకారణంగా పేర్కొన్నారు.

ముఖ్యాంశాలు:

- ఎంపికైన విద్యార్థులు: దండు రవి కిరణ్, జి.ఎస్.డి.ఎస్.జి.వి. అప్పారావు, సింహాద్రి అభిషేక్, జాగు జ్యోతి సందీప్, యలమంచిలి చందు

- ఘనత: గ్రామీణ ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాల నుండి ఒకేసారి ఐదుగురు విశ్వవిద్యాలయానికి ఎంపిక

- సన్మానం: జగ్గంపేట శాసనసభ్యుడు జ్యోతుల నెహ్రూ విద్యార్థులను అభినందించి ఉన్నత లక్ష్యాల దిశగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు

- కార్యక్రమంలో: పాఠశాల నిర్వహణ సంఘం చైర్మన్ గల్లా రాము, వైస్ చైర్మన్ అందె రాజీవ్ పాల్గొని విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు

ఈ విజయం వెనుక ఉపాధ్యాయుల కృషి, తల్లిదండ్రుల సహకారం కీలకమని ప్రధానోపాధ్యాయుడు అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించి పాఠశాల పేరు నిలబెట్టాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కమ్మ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ పోతుల మోహనరావు, బివి సుబ్బారావు, వి ప్రేమ్ నాథ్, ఎస్ శ్రీను బాబు, తదితర ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.

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NARAYANA, RAJANAGARAM

NARAYANA, RAJANAGARAM

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