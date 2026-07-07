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Tuni: తునిలో భారీ చోరీ తాళం వేసిన ఇంట్లో దొంగల బీభత్సం!

Tuni: కాకినాడ జిల్లా తుని డ్రైవర్స్ కాలనీలో భారీ చోరీ. రూ.4 లక్షల నగదు, 11 తులాల బంగారం, 30 తులాల వెండి అపహరణ. రంగంలోకి దిగిన క్లూస్ టీం.

MANIKANTA, TUNI
Published on: 7 July 2026 12:41 PM IST
Tuni
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Tuni: తునిలో భారీ చోరీ తాళం వేసిన ఇంట్లో దొంగల బీభత్సం!

తుని: కాకినాడ జిల్లా తునిలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. పట్టణంలోని డ్రైవర్స్ కాలనీలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయాన్ని చూసి దుండగులు ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి చోరీకి పాల్పడ్డారు.

​ఘటన వివరాలు:

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తుని డ్రైవర్స్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న బాధితులు ఇంటిని లాక్ చేసి బయటకు వెళ్లారు. దీన్ని గమనించిన దొంగలు, ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు. బీరువాను తెరిచి అందులో భద్రపరిచిన విలువైన నగదు మరియు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు.

​చోరీకి గురైన ఆస్తి:

ఈ చోరీలో సుమారు రూ.4 లక్షల నగదుతో పాటు, 11 తులాల బంగారం, 30 తులాల వెండి ఆభరణాలను దుండగులు అపహరించినట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

​దర్యాప్తు ప్రారంభం:

సమాచారం అందుకున్న తుని ఎస్సై విజయ్ బాబు వెంటనే తన బృందంతో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్లూస్ టీం సహాయంతో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తూ, నిందితులను పట్టుకునేందుకు ఎస్సై విజయ్ బాబు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.

​ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు తగిన భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, విలువైన నగదు, ఆభరణాలను సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో ఉంచుకోవాలని ఎస్సై విజయ్ బాబు స్థానికులను హెచ్చరిస్తున్నారు.

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MANIKANTA, TUNI

MANIKANTA, TUNI

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