Tuni: లోవ తలంపులమ్మ ఆలయంలో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తనిఖీలు!
Tuni: లోవ తలంపులమ్మ దేవస్థానాన్ని సందర్శించిన రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమీషనర్ కె.రామచంద్రమోహన్.
Tuni: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన లోవ గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ తలంపులమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ కమీషనర్ శ్రీ కె. రామచంద్రమోహన్ గారు సందర్శించారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి పలు సూచనలు చేసిన కమీషనర్, భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాల గురించి ఆరా తీశారు. ఆలయ ఉప కమీషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈఓ) ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి సేవలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను ఆయన సమీక్షించారు.
భక్తులతో నేరుగా అభిప్రాయ సేకరణ:
ఆలయ దర్శనానికి విచ్చేసే భక్తుల నుంచి సేకరించిన ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా, కమీషనర్ గారు స్వయంగా ఒక భక్తునితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆలయంలోని వివిధ విభాగాలలో అందుతున్న సేవలపై ఆ భక్తుని అభిప్రాయాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆలయ నిర్వహణ మరియు భక్తులకు అందుతున్న సేవలపై సదరు భక్తుడు పూర్తి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది మరియు భక్తులు పాల్గొన్నారు.